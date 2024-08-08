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空中英語創辦人 彭蒙惠98歲辭世

聯合報／ 本報記者／台北報導
空中英語教室創辦人彭蒙惠，被視為台灣「英語教母」。本報資料照片
空中英語教室創辦人彭蒙惠，被視為台灣「英語教母」。本報資料照片

空中英語教室創辦人彭蒙惠，教導台灣三代人英語，被視為台灣「英語教母」，前天傍晚因年長多重器官衰竭，在淡水馬偕過世，享耆壽九十八歲。她在遺囑中特別交代：「把所有一切全捐出。」相關著作權和遺物則贈給救世傳播協會。賴清德總統昨表示，感謝彭蒙惠老師用愛的行動，為台灣帶來的一切美好，「我們也會繼續做下去」。

一九二六年出生於美國西雅圖的彭蒙惠，放棄紐約音樂學院獎學金、告別家鄉，在廿二歲時抵達上海，三年後輾轉來台前往花蓮宣教。

一九六○年，彭蒙惠成立「救世傳播協會」，在一九六二年獲復興電台委託製作「空中英語教室」廣播教學節目，並開始發行一份一元的單張雙面印刷講義。一九七四年起，陸續推出「空中英語教室」、「大家說英語」、「彭蒙惠英語」等適用不同程度學生的英語學習雜誌。

中生代 沒人沒聽過空英

致理科大講座教授陳超明談到，當年不少人學英文，完全仰賴空中英語教室，「台灣中生代人，幾乎沒有人沒聽過空中英語教室」。空中英語教室使用英語教英語，和台灣當年的制式文法教學、翻譯教育截然不同。

救世傳播協會董事長洪善群表示：「真正的下課時候，終於到來！」彭蒙惠最後長眠之地選在台北陽明天境，可以俯瞰救世傳播協會。洪善群說，彭蒙惠七十六年前來華，在西雅圖碼頭與父母一別即成訣別，如今終於在天上團聚，她是最稱職的英語老師。

曾親手將台灣護照交給彭蒙惠的前總統蔡英文在臉書表示，感謝謝彭蒙惠帶來的溫暖及鼓勵，並透露今年四月是她最後一次與彭蒙惠見面，但每一次見面，彭蒙惠都會跟她說「我常常都為你祈禱」。

在台定居 長達七十三年

「去年六月，親手把中華民國的身分證及台北市戶口名簿交給彭老師那一刻，是我畢生的榮幸。」台北市長蔣萬安表示，彭蒙惠從花東服務到遷居台北市，在台定居七十三年，是中華民國國民、是台灣人，也是台北市民。

「心在哪裡，家就在哪裡，我的心在這，台灣就是我的家。」彭蒙惠的微笑，陪伴好幾個世代台灣人長大，她辭世的消息，令許多人感傷，但這席話，卻道出她與台灣最深的連結與情感。

彭蒙惠 空中英語教室 蔡英文 蔣萬安 賴清德 陳超明

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