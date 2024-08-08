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原民會辦獵槍訓練 看法分歧

聯合報／ 記者周嘉茹曾增勳／桃園報導
原住民族自製獵槍安全使用教育訓練試辦計畫開幕。圖／原民會提供
原住民族自製獵槍安全使用教育訓練試辦計畫開幕。圖／原民會提供

警政署去年提出草案，要求原住民須通過行政院原住民委員會獵槍安全使用訓練，才能進口零件自製合法獵槍，原民會規畫24小時的教育訓練試辦計畫，昨開幕。有原住民強調「原住民部落的狩獵訓練，不需要政府來做」，稱公部門插手訓練有點莫名其妙；也有人支持，認為可保護自己和他人。

原民會主委曾智勇表示，參考各界及原住民獵人意見，訓練課程包含槍枝訓練10小時、狩獵基本知識3小時及獵場訓練11小時，納入野生動物保育、原住民傳統智慧及相關法律知識。

曾智勇說，依大法官釋字803號解釋，原住民狩獵文化權與環境生態保護，皆屬憲法保障；警政署去年1月19日發布的獵槍辦法草案，規定原住民須通過原民會獵槍安全使用訓練，才能申請進口零件自製合法獵槍，原民會教育訓練試辦，未來滾動式修正，希望更加完善。

宋姓賽德克族人說，他贊成訓練計畫，過去都由長輩傳承，但現在打獵的族人愈來愈年輕，政府協助訓練，能讓原住民更清楚了解使用槍時機及方法，保護他人和自己，期許未來這項安全訓練能普及到全台各部落。

桃園復興泰雅族原住民Tana Yumin表示，原住民狩獵文化是一種謀生與土地的聯結，不能用世俗的眼光看待，不是像奧運比賽誰射得準，部落都是師徒制，通常是爸爸或阿公等老獵人帶著小獵人在教，包括使用獵槍、製造狩獵陷阱等，原住民部落的狩獵訓練不需要政府來做，公部門插手訓練有點莫名其妙。

Tana Yumin擁有槍照，平常會在部落獵場打獵，也在桃園部落大學教授狩獵文化課程，他認為打獵、獵場都是原住民與生俱來的東西，獵場就是獵人經營管理的田地，只會固定季節打獵，不會讓獵場匱乏滅絕。

原住民 教育訓練 桃園

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