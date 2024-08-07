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用耳朵逛美術館 王珮珊為視障族推動口述影像導覽

中央社／ 台北7日電

雕塑能怎麼欣賞，北師美術館推動口述影像導覽，讓視障者以聽覺及觸覺投入藝術世界，館員王珮珊出身社會教育專業，從尋覓口述影像專家到導覽「發聲」，以藝術促進社會不一樣。

文化平權是博物館、美術館近年致力方向之一，王珮珊接受專訪表示，大學就讀國立師範大學社會教育學系，讓她心中定義的「教育」擴大到教室外的場域，不論是美術館、博物館或是社區營造都涵蓋其中，研究所則進一步鑽研美術領域，了解博物館、美術館與社區活動間的關係。

王珮珊笑說：「我很喜歡美的東西，不管我理不理解藝術家想要傳遞的東西，但當我看過那些作品，試圖理解時，就會產生不同想法，我很享受那樣的過程。」

她在約2年前加入國立台北教育大學北師美術館，當時館方正規畫如何針對不同族群推出專門導覽服務，過去所學也因而成為她的思考底蘊。

王珮珊是視障友善專案負責人，最先碰上的難關是究竟要從何開始，她說，所幸循線多方資料，找到口述影像專家趙又慈加入團隊，趙又慈曾協助製作口述電影，也曾與國立台灣美術館合作口述影像內容，豐富經驗讓一切流程更為清晰。

例如在輔具製作上，趙又慈便協助館方精準定位受眾面貌。王珮珊指出，北師美術館口述影像服務以大廳展示3件典藏作品為主，有的作品巨大，有的擺放位置高至天花板，而受眾視障程度不一，在趙又慈協助下，他們會以全盲程度試想如何讓受眾立刻了解作品，而眼睛直觀能看見的資訊，也能運用等比縮小輔具、建築介紹等道具輔助，讓閱聽眾更為理解作品背後脈絡與全貌。

王珮珊說，口述影像專場導覽與一般導覽從起點便有很大差異，「從報名後就要開始注意，視障者要怎麼來？會不會攜帶手杖還是導盲犬？如果是導盲犬，還要照顧到導盲犬上廁所的需求，這些細節都是我們要思考到的。」其他如導覽要適當預留時間給視障者休息、安排輔具觸摸梯次等，都是她在過程中逐一摸索到的細小卻不可或缺的細節。

不過比起細心，王珮珊認為，「同理心」是她在過程中感到最為重要的本位思考，「還要有非常想讓大家都認識這些文物的心情，在這樣的心情下，會想到非常多可以幫助他們的小事」。回顧去年推出口述影像導覽以來，這些「小事」成為受眾最真切的感謝。

「我們其實沒有主動要求提供心得，但結束後就會有參與者告訴我們這些輔具做得很好，或是說身為視障者很難有機會接觸西方雕塑作品，甚至寫心得感謝這些服務。」王珮珊說，每當收到這些回饋，總會想著「啊！一切值得了」。

美術館 視障者 輔具

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