集團產區精饌米獎奪金 農糧署籲公糧稻農加入

農業部農糧署今天頒發精饌米獎，共5件摘下金質獎。農糧署表示，獲獎米多出自集團產區的特色好米，下半年將下鄉宣導繳交公糧的稻農加入契作，獎勵金明年起發放。

農糧署舉辦「2024年精饌米獎頒獎典禮」，從69件參賽產品中，以盲樣品評方式評選出5件金質獎、6件銀質獎，共11件精品好米。

金質獎包含香米組的米屋智農股份有限公司「米屋知本溼地環頸雉有機香米」，富盛農經科技股份有限公司「樂米穀場-臺東池上產新月豔姬」。

非香米組的田中建新碾米工廠「TANAKA RICE臺灣越光米」、富盛農經科技股份有限公司「樂米穀場-臺東池上競賽履歷米」、台東縣池上鄉農會「池農正宗月光米」。

農糧署副署長黃昭興告訴中央社記者，香米組的2件金質獎都是高雄147號米種，口感細緻Q彈、淡雅清香，另3件則包含臺南16號、高雄145號及越光，都是集團產區栽種的優質特色米摘金，呼籲民眾上農糧署官網查詢銷售通路，趕快買來嘗鮮。

針對農業部規劃推動稻作產業調整的「1集2轉3加3」政策，黃昭興說，整體預算約計新台幣16.5億元，行政院正對細部作業審查，預計明年啟動，不過下半年將下鄉結合農會展開宣導，鼓勵繳交公糧的稻農，從偏重產量，轉而投入集團產區契作，開始栽種特色好米。

黃昭興說，農民加入集團產區契作，每公頃可獲1萬元獎勵金，集團產區則是每公頃可獲9000元（栽種特色好米加碼4000元）獎勵金，其中集團產區獲得的獎勵金，也幾乎回饋到幫助稻農轉種優質好米上運用。

至於鼓勵繳公糧稻農加入集團產區的目標，他說，3年內讓集團產區面積從目前3.5萬公頃增加1萬公頃，變成4.5萬公頃，反之，公糧收購栽種面積從6萬公頃降至5萬公頃。

關於特色好米的品種，農糧署補充，還有香Q黏彈、冷熱皆宜的臺稉9號米，口感媲美日本越光的臺南16號，食味評鑑常勝冠軍米種高雄147號，具芋頭清香的台農71號，以及帶有淡雅七葉蘭香的臺中194號等。