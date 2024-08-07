台灣與斯洛伐克半導體合作！斯國大報：研發電動車逆變器
斯洛伐克最大財經媒體「經濟日報」報導台灣協助斯洛伐克發展半導體科技。駐斯洛伐克代表李南陽說，台灣與斯國研究單位正研發電動車逆變器，將強化斯國在半導體生態系角色。
駐斯洛伐克代表處發布新聞稿指出，斯洛伐克最大財經媒體「經濟日報」（HN）以「台灣專家表示將協助斯洛伐克走在半導體技術的前鋒」為題，訪問工研院電光所產業化副組長曾育潔，說明台灣如何協助斯國發展半導體科技。
報導中，曾育潔說，斯洛伐克具歐洲中心戰略位置，對於有意進軍歐洲市場的台商來說是非常重要的地區。此外，斯洛伐克是全球人均汽車生產量最大的國家，想進入歐洲車用半導體晶片市場，「這裡是絕佳的選擇」。
曾育潔指出，在尋找合作夥伴時，斯洛伐克國家科學院（SAS）與斯洛伐克科技大學（STUBA）皆擁有穩健的基礎研究，工研院的技術可以在其既有技能上強化，促成台斯關鍵產業合作計畫成形。
李南陽表示，台灣與斯洛伐克的研究單位正研發電動車逆變器（inverter），配合台積電在德勒斯登設廠，將強化斯洛伐克在半導體生態系扮演的角色。
斯洛伐克外交部統計，台灣目前在斯洛伐克累計總投資額高達4.5億歐元，創造4000個工作機會。台灣在斯洛伐克的企業如鴻海、台達電子都已進入電動車產業鏈。
此外，從台斯關鍵產業合作計畫培養的斯洛伐克技術專家，特別是斯洛伐克國家科學院與斯洛伐克科技大學，在今年11月將開始派工程師赴台受訓，他們將在工研院的場地實地演練，了解完整的生產流程。
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