深度節能計畫 政院：4年砸353億 拚節電206億度

政院官員今天說，行政院會明天將討論、通過經濟部「深度節能推動計畫」，自今年起至2027年共投入新台幣353億元，透過提升節電目標、家電汰舊換新等措施，促進節電206億度、減碳1018萬公噸。

行政院會明天將討論、通過經濟部「深度節能推動計畫」，政院官員晚間表示，「節約能源」是國際能源總署（IEA）公認邁向淨零和能源轉型的首要能源，能提高能源自主、降低新電廠投資壓力，以及增強國家和企業韌性。而COP28也倡議能源效率提升速度需加倍，從年均2%提高至4%，才能有效控制全球氣溫上升。

官員說，「深度節能推動計畫」將針對大用戶、中小用戶及住宅用戶分別規劃「提升節電目標以及投資抵減」、「協助導入ESCO落實節能改善」及「家電汰舊換新補助」等措施，預計全程4年投入353億元，促進節電206億度、1018萬公噸減碳效果。

官員表示，台灣自2019年起至去年透過能源轉型、節能推動、製程改善等3大努力，讓能源效率年均改善率達5.1%，提前達成COP28倡議4%的目標，期待未來持續透過深度節能推動計畫，提升能源使用效率。