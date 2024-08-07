快訊

眼鏡男爬進冷藏櫃…驚動衛生局前往稽查 好市多自主下架飲品

新北跑到新竹…紅衣嬤失蹤警苦尋4天 「小黑」今尋獲全身赤裸的她

深度節能計畫 政院：4年砸353億 拚節電206億度

中央社／ 台北7日電

政院官員今天說，行政院會明天將討論、通過經濟部「深度節能推動計畫」，自今年起至2027年共投入新台幣353億元，透過提升節電目標、家電汰舊換新等措施，促進節電206億度、減碳1018萬公噸。

行政院會明天將討論、通過經濟部「深度節能推動計畫」，政院官員晚間表示，「節約能源」是國際能源總署（IEA）公認邁向淨零和能源轉型的首要能源，能提高能源自主、降低新電廠投資壓力，以及增強國家和企業韌性。而COP28也倡議能源效率提升速度需加倍，從年均2%提高至4%，才能有效控制全球氣溫上升。

官員說，「深度節能推動計畫」將針對大用戶、中小用戶及住宅用戶分別規劃「提升節電目標以及投資抵減」、「協助導入ESCO落實節能改善」及「家電汰舊換新補助」等措施，預計全程4年投入353億元，促進節電206億度、1018萬公噸減碳效果。

官員表示，台灣自2019年起至去年透過能源轉型、節能推動、製程改善等3大努力，讓能源效率年均改善率達5.1%，提前達成COP28倡議4%的目標，期待未來持續透過深度節能推動計畫，提升能源使用效率。

COP28 節電

延伸閱讀

觀音居民抗議SRF廠當鄰居 經濟部：桃園市府可層層把關

抗議SRF設廠桃科 陳抗民眾送雞蛋給經長郭智輝 要求硬起來

桃園民眾千人北上抗議經濟部讓SRF業者死灰復燃

郭智輝：推動產業深度節能 家電汰舊換新補助持續

相關新聞

國寶「甘露水」回黃土水母校 9月首度赴日展出

台灣首座裸女雕塑「甘露水」2022年入藏國美館，今年9月在日本東京藝術大學美術館展出。這除了是「甘露水」成為國寶後首赴海...

22萬人農保已退！農業部：攜手3部會定期勾稽資料

農業部今天表示，審計部關注有工商負責人投保農保，經定期與經濟部勾稽資料6.7萬人，其中自產農產品自銷可保，非自產採購後銷...

AIT緬懷彭蒙惠：您永遠活在我們心中

空中英語雜誌創辦人彭蒙惠（Doris Brougham）6日傍晚去世，享壽98歲，美國在台協會（AIT）今也在臉書發文緬...

彭蒙惠生前錄影公布 一生投入為幫台灣了解世界

空中英語教室創辦人彭蒙惠（Doris Brougham）因年長多重器官衰竭，6日傍晚於淡水馬偕醫院去世，享壽98歲。空英...

台股站回2萬1 上市櫃漲停家數超過200家

台股7日開高走高，大漲794.26點，漲幅3.87%，創下歷史收盤最高漲點，兩天吃下前天的跌幅，重回2萬1000點大關。統計今日上市漲停家數共103家，上櫃漲停家數共109家，一共212家。 台股3個交易日震盪激烈，收盤最大跌點及漲點都在本周出現，周一大盤重挫1,807.21點，創下史上最大收盤跌點，之後連續兩個交易日反彈，今日上漲794.26點，寫下歷史最大漲點紀錄。

台灣珍味文學展 20作家帶日本友人「飽讀食書」

「飽讀食書－台灣珍味文學展」6日在日本台灣文化中心登場，展出20名台灣作家描寫美食的作品及日譯摘句，向日本友人介紹台灣飲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。