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22萬人農保已退！農業部：攜手3部會定期勾稽資料

中央社／ 台北7日電
農業部今天表示，審計部關注有工商負責人投保農保，經定期與經濟部勾稽資料6.7萬人，其中自產農產品自銷可保，非自產採購後銷售則予退保；持續與3部會資料勾稽，累計退保22萬人。新聞示意圖／聯合報系資料照片
農業部今天表示，審計部關注有工商負責人投保農保，經定期與經濟部勾稽資料6.7萬人，其中自產農產品自銷可保，非自產採購後銷售則予退保；持續與3部會資料勾稽，累計退保22萬人。新聞示意圖／聯合報系資料照片

農業部今天表示，審計部關注有工商負責人投保農保，經定期與經濟部勾稽資料6.7萬人，其中自產農產品自銷可保，非自產採購後銷售則予退保；持續與3部會資料勾稽，累計退保22萬人。

農業部農民輔導司副司長陳怡任接受中央社記者電話訪問時指出，近期審計部報告關注具有工商負責人身分者投保農民健康保險，這部分其實一直定期跟經濟部勾稽工商負責人資料，截至6月勾稽了6.7萬人。

他進一步說明，當中有符合資格者可投保，例如有栽種產出農作物後自己銷售；也有人被退保，例如，雖然對外銷售農產，但是產品卻是採購來的、不是自己栽種產出；還有人曾開設公司，但已無營運卻沒註銷公司登記，一經註銷後，則可恢復投保；狀況多樣。

陳怡任也說，其實從民國102年起迄今，農業部定期與3個部會相關資料勾稽，不合資格都會予以退保，截至今年6月底已退保22萬餘人，目前農保人數約91萬人。

關於跨部會資料勾稽作業，他補充，除了上述經濟部工商負責人資料，也包含跟內政部的地籍資料、土地污染資料、出入境資料，以及勞動部勞保局勞保資料，持續不斷查核中，讓不符合資格者退保，例如買了農地卻沒務農，就不能投保農保；詐領給付者則法辦。

農業部 農民

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