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手機回收草案…環境部重新預告 估明年元旦施行

中央社／ 台北7日電

環境部今天重新預告手機回收遵行事項草案，預計明年1月1日施行，訂定2026年手機循環率達15%；重新預告主因給予業者準備的緩衝期，並同步通報WTO，避免國際貿易障礙。

環境部預告「應標示分類回收標誌之行動電話製造業、輸入業範圍及其他應遵行事項」草案。根據資料，此草案已於去年預告、原訂今年4月生效；此次為環境部更新版本後重新預告，並將實施日期延至明年1月1日。

環境部資源循環署永續消費回收組長李宜樺告訴中央社記者，重新預告的原因包含主要是給予業者緩衝期，諸如回收標示設計較費時，營業場所需設置回收設施、並有適當銷毀或防範措施等。

另外，李宜樺指出，此次預告的版本同步通報世界貿易組織（WTO），由於台灣許多手機是國際品牌，通報WTO為避免貿易障礙的必要程序；綜上所述，重新預告草案。

李宜樺說，這次預告版本除了更新實施日期外，原訂草案中循環服務（維修）及回收數量占同品牌販售總數的比率（簡稱循環率）目標為2025年能達15%、2030年達30%，這次修正為2026年達15%，並刪除原設定2030年的目標。

根據草案，循環率的計算方式為（該品牌年度回收及循環服務總數量/前3年營業量平均）乘以100%。

李宜樺說明，考量各國並沒有明定各階段的目標，因此先訂定初始循環率達15%的要求，後續將會滾動檢討；循環率則會依各品牌分別計算，假設A品牌在台售出100萬支手機，回收及維修的總數至少要達15萬支。

草案中也訂定業者可組成共同回收組織，循環率計算方式為（共同回收組織該年度回收及循環服務總數量/該共同回收組織成立或委託業者前3年國內合計銷售數量平均值）乘以100%。

李宜樺提到，業者若違反相關規定，得處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。經通知限期補正或改善，屆期仍未補正或完成改善者，按日連續處罰。

李宜樺認為，手機回收與販售沒有直接關聯，應不至於有業者因此轉嫁成本到消費者身上；草案預計今年底前公告。

WTO 品牌 環境部

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