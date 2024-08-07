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國際中樂指揮大賽 台灣青年黃蔚傑奪冠

中央社／ 台北7日電

由香港中樂團主辦的第4屆國際中樂指揮大賽圓滿落幕，台灣青年指揮黃蔚傑勇奪冠軍。黃蔚傑從南藝大國樂系畢業，目前在上海音樂學院攻讀碩士，後勢備受看好。

黃蔚傑接受中央社訪問表示，他覺得自己很幸運，感謝評審團與香港中樂團團員老師們的協助，「還有一起走完這次大賽的戰友們」。

黃蔚傑說，他在最後1輪決賽音樂會上非常享受當下，「複賽跟準決賽都有評審團現場評分，挑錯，感覺比較緊張，音樂會就是好好表現音樂本身，我自己很珍惜」。

黃蔚傑1992年出生，今年32歲，主修二胡，南藝大畢業之後考上蘇州民族樂團擔任二胡團員，在校時曾師事已故指揮家顧寶文，一直對指揮有興趣，但台灣沒有專業指揮系；工作之後，黃蔚傑不忘指揮初衷，決定辭職到上海音樂學院攻讀指揮碩士，「要感謝疫情，讓我有機會深思自己的未來，想要再提升。」

黃蔚傑個性活潑，自稱調皮愛玩，曾經當過南藝大國樂系系學會會長，「不過那是猜拳猜來的，因為沒有人要。」黃蔚傑說，可能是這些磨練，讓他在大賽賽程中表現得放鬆一點，「其實我內心很慌張，但我喜歡今天做好今天的事情，享受當下」。

黃蔚傑說，複賽與準決賽是由評審們坐在下面，看指揮技術及樂譜糾錯，看參賽者怎麼排練，「但到了最後1輪決賽音樂會，是自己指揮完整樂曲，就是看自己如何表現音樂」。

比較起來，黃蔚傑表示，台灣音樂教育多元，「比如在南藝大考試那1週，每一個樂器考試都是全系一起去聽，每天大概都要聽10場以上，有時候很無聊，想睡覺，但讀了7年，就是聽了很多樂曲，現在想想累積很多」。他說，在上海念書就是深入專一，基本功做到扎實，兩者都讓他獲益匪淺。

對於獲得首獎，黃蔚傑表示，他特別感謝一起到最後1輪的參賽者郭盼與馮天佑，「我相信我只是運氣好一點，我會繼續努力」。

黃蔚傑說，1萬5000元美元（約新台幣49萬元）的冠軍獎金會存起來，以支付上海學費及住宿費。

賽完回台，黃蔚傑將客席指揮台南樂集10週年音樂會，8月11日將在台南文化中心演藝廳演出，樂迷將有機會搶先感受這名新星指揮的魅力。

上海 樂團 音樂會

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