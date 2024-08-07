國寶「甘露水」回黃土水母校 9月首度赴日展出

台灣首座裸女雕塑「甘露水」2022年入藏國美館，今年9月在日本東京藝術大學美術館展出。這除了是「甘露水」成為國寶後首赴海外，地點為已故雕塑家黃土水的母校，別具意義。

國立台灣美術館今天向中央社記者表示，黃土水1915年至1922年間在日本東京美術學校學習，被視為1910年至1930年台灣美術界唯一代表，這段經歷促成國美館與東京藝術大學此次合作。黃土水的作品能在百餘年後回到母校展出，對於台日近代美術交流的研究具有重大意義。

黃土水的「甘露水」為近年台灣美術史廣為受矚的作品，黃土水是首名赴日本東京美術學校（現今東京藝大）研習現代雕塑的台灣藝術家，也是首名入選日本官方展覽會的台灣人，「甘露水」雕塑就曾在1921年入選第3回帝展。

在黃土水過世後，「甘露水」運送回台，但因政權變換而長期消失於公眾視野，直至2021年才首先於台北北師美術館公諸於世，入藏國立台灣美術館後，文化部在2023年指定「甘露水」為國寶。

東京藝術大學於官網預告展覽名為「黃土水及其時代：台灣首名西方雕塑家與20世紀初的東京美術學校」，將展出來自國美館的黃土水「甘露水」及相關資料、作品，並展出同樣畢業於此校的台灣藝術家作品，如陳澄波、顏水龍、李梅樹等，另將透過多件作品介紹黃土水求學時期的東京美術學校面貌。

國美館表示，此次展區內特別規劃的「黃土水專題區」由國美館策畫，挑選「甘露水」、「釋迦出山」和「山本農相壽像」（山本悌二郎氏）3件館藏，並從私人藏家借來「鵝鳥」、「歸途」和「鹿」等7件經典作品，搭配黃土水年表、重要文獻及與相關研究出版物，期能完整呈現黃土水短暫卻燦爛的生命。

國寶「甘露水」首次「出國」，國美館依據「國寶及重要古物運出入處理辦法」申請出國展出事宜，由東京藝術大學先取得借展國之免司法追訴或扣押保證文件，並由國美館備妥相關資料後，今年向文資局提出申請，經文資局於6月召集專家學者組成專案小組，確認「甘露水」作品狀況穩定可以出國展出。