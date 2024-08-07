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開路鼓樂保存者李春生辭世 文化部頒贈旌揚狀

中央社／ 台北7日電
北港傳統音樂大師李春生，自幼隨父習樂，一生奉獻傳統樂曲70餘載，對台灣傳統音樂傳奉獻良多。圖／取自文化部國家文化記憶庫
北港傳統音樂大師李春生，自幼隨父習樂，一生奉獻傳統樂曲70餘載，對台灣傳統音樂傳奉獻良多。圖／取自文化部國家文化記憶庫

表演藝術「開路鼓樂」保存者李春生於7月27日辭世，享壽88歲。文化部文化資產局局長陳濟民今天代表頒贈文化部旌揚狀，由李春生之子李建璋代表受贈。

根據文化部發布新聞稿，陳濟民表示，李春生投入子弟陣頭長達70餘年，致力於推廣傳統開路鼓樂不遺餘力，對於無形文化資產保存具有相當貢獻，備受各界崇敬，他的辭世將留給世人無限感念。

新聞稿指出，李春生為北港百年館閣金聲順、集雅軒的指導藝師，因創作有天地牌等曲譜而廣為地方盛讚，集弦樂、鼓樂、鼓吹樂專精於一身，是現今北港地區學習開路鼓樂（包含牌子、工尺譜等）最豐富、最久，且保存最完整者。

李春生2017年經雲林縣政府公告認定為傳統表演藝術「開路鼓樂」保存者，2019年獲得雲林縣文化藝術獎貢獻獎殊榮。

北港 文化資產 文化部

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