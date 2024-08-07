開路鼓樂保存者李春生辭世 文化部頒贈旌揚狀

台股7日開高走高，大漲794.26點，漲幅3.87%，創下歷史收盤最高漲點，兩天吃下前天的跌幅，重回2萬1000點大關。統計今日上市漲停家數共103家，上櫃漲停家數共109家，一共212家。 台股3個交易日震盪激烈，收盤最大跌點及漲點都在本周出現，周一大盤重挫1,807.21點，創下史上最大收盤跌點，之後連續兩個交易日反彈，今日上漲794.26點，寫下歷史最大漲點紀錄。

2024-08-07 17:57