AIT緬懷彭蒙惠：您永遠活在我們心中

空中英語雜誌創辦人彭蒙惠（Doris Brougham）6日傍晚去世，享壽98歲，美國在台協會（AIT）今也在臉書發文緬懷，指「彭老師，您永遠活在我們心中。願您安息」。

AIT表示，我們懷著無比的敬意與感激之情，緬懷空中英語教室創辦人彭蒙惠（Doris Brougham）。AIT表示，彭蒙惠是台灣英語教育的代名詞，堪稱台灣「英語教母」，她為無數台灣人創造了更豐富的英文學習環境，將自己人生中的七十多年歲月奉獻給台灣。

AIT指出，出生於華盛頓州的彭蒙惠曾說過：「心在哪裡，家就在哪裡，而我的心在這，台灣就是我的家。」我們深深感謝彭蒙惠的無私奉獻和深厚情誼。「彭老師，您永遠活在我們心中。願您安息」。