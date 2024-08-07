彭蒙惠生前錄影公布 一生投入為幫台灣了解世界

空中英語教室創辦人彭蒙惠（Doris Brougham）因年長多重器官衰竭，6日傍晚於淡水馬偕醫院去世，享壽98歲。空英今天公布彭蒙惠於今年3月的錄影，簡短的影片中提及自己一生投入英語教學，希望台灣可以多了解全世界。

空中英語教室今天上午發布新聞稿，證實彭蒙惠去世消息。將與救世傳播協會一同組織治喪委員會，並於近期決定「彭蒙惠紀念音樂會」的舉辦時間和地點。

空英今天下午透過媒體群組發布約1分鐘的影片，片中彭蒙惠訴說自己來自美國西雅圖，已經在台灣70多年，沒想過時間過得這麼快。她在空中英語教室60餘年，教英文也教音樂，就是希望台灣可以多了解全世界。

有基督教宣教士背景的彭蒙惠，於1963年創辦天韻合唱團，是台灣第一支由基督徒組成的音樂團體，宣教足跡遍及五大洲。她在影片中提到，台灣是一個跨文化國家，她留在台灣是為主做事，希望教會能繼續到世界各地宣揚神的話。

影片最末，彭蒙惠說：「我一直留在這裡，希望你們加油，我還是很愛你們。」

空英告訴中央社記者，這部影片錄製於今年3月，主要內容是彭蒙惠解釋自己一直以來在台灣努力做的事情，並給予人們祝福。