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台灣珍味文學展 20作家帶日本友人「飽讀食書」

中央社／ 台北7日電
「飽讀食書—台灣珍味文學展」8月6至30日在日本東京的台灣文化中心展出。6日開幕式特別請到阿霞飯店主廚吳健豪演繹此展所收錄的一道菜色「紅蟳米糕」。這道菜所展出的摘句是出自詩人焦桐的著作「味道福爾摩莎」。（中央社）
「飽讀食書—台灣珍味文學展」8月6至30日在日本東京的台灣文化中心展出。6日開幕式特別請到阿霞飯店主廚吳健豪演繹此展所收錄的一道菜色「紅蟳米糕」。這道菜所展出的摘句是出自詩人焦桐的著作「味道福爾摩莎」。（中央社）

「飽讀食書－台灣珍味文學展」6日在日本台灣文化中心登場，展出20名台灣作家描寫美食的作品及日譯摘句，向日本友人介紹台灣飲食樣貌，藉此更進一步了解台灣文化。

根據文化部發布新聞稿，展覽由文化部駐日台灣文化中心與國立台灣文學館合辦，開幕時駐日大使謝長廷特別出席開幕記者會。

謝長廷7日任滿回國，他於致詞時表示，能夠出席本次活動，為他的任期畫上句點，感到十分開心。謝長廷說，這次台灣文化中心與台灣文學館合作，把文學和美食作結合，透過作家筆觸，將一道道美食傳遞給日本民眾，希望讓日本朋友透過台灣美食認識更多台灣作家及作品。

謝長廷表示，他相信每次交流都有機會演變成善緣，這也是「善的循環」擴大的草根基礎；感謝眾多日本朋友對台灣的幫忙，希望這樣「善的循環」永不止息。

「飽讀食書—台灣珍味文學展」6日在位於東京的台灣文化中心開幕，駐日代表謝長廷6日出席開幕記者會。（中央社）
「飽讀食書—台灣珍味文學展」6日在位於東京的台灣文化中心開幕，駐日代表謝長廷6日出席開幕記者會。（中央社）

台灣文學館館長陳瑩芳以特別錄製影片表示，希望藉由這些台灣飲食文學的精選作品，勾起眾人舌尖記憶，帶出台灣這片土地多層歷史及豐富文化樣貌。

新聞稿指出，此次活動邀請到台南阿霞飯店主廚吳健豪示範製作「紅蟳米糕」，這道菜所展出的摘句出自詩人焦桐著作「味道福爾摩莎」，現場並由譯者川浩二朗讀日文摘句。

川浩二表示，自己對台灣食物已有一定了解，覺得台北迪化街的米粉、雞捲和油飯都非常美味，初次品嘗四神湯時也感到十分驚艷，他從焦桐「台灣飲食文選」認識許多撰寫台灣飲食的作家，也了解台灣飲食文化源自於各種不同族裔及歷史背景的發展歷程。

本次展覽的「文學辦桌12道」展區，以日本民眾較為熟知菜色為主，營造出辦桌氛圍，同時對應作家作品摘句；「飲食日常」收錄與「飲食相關」的8部台灣文學作品，展出中文實體書籍；「體驗風土滋味」區則透過台灣文學館所出版的漢詩繪本、經濟部商業發展署的台菜介紹影片，向觀眾介紹傳統漢詩及新潮台菜。

「飽讀食書－台灣珍味文學展」，展至30日止。

台灣文學 日本

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