童子賢持續「傳福音」主張核綠共存 籲台別失去AI發展優勢

總統賴清德明天將主持首場「國家氣候變遷對策委員會」，會中料將就各界關注的能源議題。和碩董事長、國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢近日表示，自己在委員會上的發言，不會有所改變，他仍會持續主張核電、綠電應共存。

本報綜整，近月來，童子賢的論述涵蓋六大面向，包括對核能的看法、能源組合的建議、循環能源的定義、主張核綠共存、憂心AI用電，以及提供國際借鏡。

第一，核能的看法部分，童子賢將在會上持續重申他對核能作為台灣基載電力的期許。他近期將核能比喻為「猛獸」，認為可以被安全地「關在動物園」，不會對人類造成威脅。他曾言，「就像老虎、獅子等猛獸很兇，但只要關在動物園，就核一到核四，這四個動物園」，相較於滿山遍野的綠能20至25年後丟棄的垃圾，對環境的衝擊更小。

二，能源組合的建議。童子賢多次呼籲政府進行有效率且優質的能源組合，以達到更高的經濟效益。他指出，若能實現更合理的能源配置，省下的預算可用於健保、高等教育或研究資金。他強調，台灣為維持競爭力，在AI領域研發、高等教育、建構基礎設施仍有大量支出需求，因此有效的能源組合至關重要。

童子賢表示，對使用者來說最方便、最舒適的就叫做黃金比例，台灣需要一部分基載電力（可全天候穩定供應的電力），如果有30%核電、40%火力發電，加上一部分綠能做調節，就是非常好的比例。

第三，循環能源的定義部分，童子賢曾質疑，太陽能光電是否真能被視為循環能源？他說，許多農田或屋頂鋪設太陽能光電板後，需要定期使用強酸等化學溶劑清潔，且使用壽命約20至25年後就會產生大量廢棄物。他表示：「大家把它想像得太美好，命名叫綠能，其實很多再生能源一點都不綠、一點都不循環，我要提倡一個觀念是，這是半循環、甚至是假循環。」

第四、主張核綠共存。近日，童子賢明確呼籲台灣應「核綠共存」，不要排斥任何一種不排碳的發電選項。童子賢指出，這樣才能為台灣提供穩定發電、減少環境破壞、控制發電成本，最重要的是可以及早達成減碳與防制地球暖化的目標。童子賢曾表示，「我是作為一個傳道士，不斷傳播追求防止地球暖化的福音。」

而對於綠能發展，童子賢認為綠能很好，要繼續發展，但綠能也要做縝密規劃，讓它不至於對環境造成衝擊，例如離岸風電設在潮間帶，海洋生物和珊瑚礁都會受到干擾，「綠能真的不要大到讓環境難以負荷」。

第五、憂心AI用電需求。童子賢指出，台灣處於AI發展的核心地位，AI運算需要的晶片幾乎都在台灣生產。他預測到2030年，台灣產業用電成長趨勢中，最大的電力支出三大樣態，將包括：台積電製造晶片的先進製程、產品和伺服器製造；電動車；AI資料運算中心用電。

童子賢表示，台灣應該做好電力供應準備，尤其因應AI時代及電動車換車趨勢，並把握現有優勢積極延續，若只停留在「核能跟綠能的選項」辯論，恐怕錯過這波國際機會。

第六、提供國際借鏡。童子賢曾引用丹麥、義大利、韓國等國家為例，如義大利在35年前關閉最後一座核電廠，如今卻宣布將恢復使用核電。原因是義大利無法接受美麗的山水四處盡是太陽能板，且該國也無足夠空間安裝太陽能設備。童子賢就說，比義大利更地窄人稠的台灣也面臨類似困境。在目前的社會、政治、經濟狀況下，台灣不可能完全依賴間歇性能源。風力發電和太陽能都存在環境顧慮，如風機旋轉的噪音、光影對住戶和海洋生態的影響。因此，他主張台灣需要核能才能兼顧經濟效益、環境保護和能源韌性。

童子賢強調，台灣應該為即將到來的AI與電動車潮流做好電力供應準備，電力已成為現代文明運作的基礎，其重要性甚至超越了石油。他預測，隨著電動車的普及，汽油消費將減少，而電力消費還會持續增加。

童子賢也憂心，若台灣只停滯在辯論「核能與綠能的選項」，可能會失去在AI發展中的優勢地位。他多次呼籲台灣各界重視這一問題，以維持台灣在全球科技產業中的競爭力。他也提到，很遺憾核能議題沒有辦法在幾年前發酵及轉彎，因為核電設施檢查確實需要一些時間，但如果不做「就永遠等在那邊」，如果它值得等待、值得好好體檢，就應該按照專業流程去做。

他說自己會秉持傳福音心態，在會上持續重申他對核能作為台灣基載電力的期許。不過，日前童子賢也說，全民對能源的需求，以及對於核電的觀感，仍然是他最在意的，他公開表示，「如果全民感情上不接受，那當然身在民主社會，我會服從大家決定」。

但他也說，如果經過適當的知識傳播和知識理解，全民感覺有轉變的話，當然他也樂意服從這個方向，這就是所謂的民主。