im.B吸金90多億元 監院糾正金管會、要求政院評估指定主管機關

監委蔡崇義今天說，im.B借貸媒合平台違法吸金案，造成民眾重大財物損失，監院糾正金管會，要求行政院評估指定P2P產業業務主管機關的必要性。至於民代是否涉案，非屬監委調查權行使範圍。

網路借貸媒合平台im.B從民國104年起成立經營，由曾耀鋒與女友張淑芬共同成立，曾耀鋒等人涉嫌吸金新台幣90億餘元，被台北地檢署依違反銀行法等罪起訴，台北地院1日宣判，曾耀鋒及張淑芬分別判處有期徒刑16年6月、12年2月。全案可上訴。

監委蔡崇義、賴鼎銘透過新聞稿表示，im.B平台詐欺案發前，金管會鼓勵銀行與P2P平台業者合作，以促成P2P平台健全發展，政府並無強力監管作為。金管會雖已同意備查「銀行與網路借貸平台業者建立業務關係審查實務參考做法」，但im.B平台案爆發後，宣稱5家合作銀行中，銀行自行查核回報並未違反前項參考做法。

監委指出，經金管會實地查核後，發現竟有4家銀行並未落實該參考做法的要求，可見金管會輕忽銀行對相關規定的遵行程度，有明顯怠失，因此提案糾正金管會。

監委說，國際間P2P借貸產業早已發生倒閉事件，主要國家已陸續檢討或訂定對P2P平台的監理規範。金管會雖評估不予金融監理，發生爭議時，輿論可能苛責政府怠惰、失職，且中央銀行研析報告也建議採適度監理。

監委表示，行政院在im.B平台詐欺案發後，雖召集金管會等5部會商討因應對策，並有「目前各國做法大都由金融監理單位監管」看法，但仍僅作成「由金管會統籌擔任窗口，研提管理計畫」結論，相關管理作業仍由不同機關辦理，未根本解決P2P借貸平台的監管問題。

監委指出，行政院原在105年9月備查同意採行「鼓勵銀行與P2P借貸平台業者合作」模式辦理。但在107年境外P2P已開始發生大規模倒帳，國內業者為建立自律機制，在108年為成立公會，向經濟部遞件申請增列「平台借貸商業」團體業別，因外界反對而緩議擱置。

監委說，im.B平台詐欺案發後，行政院指示金管會在112年12月研提管理計畫，首要目標是協助業者成立公會，以達不訂定專法或高度監理前提下，強化平台業者自律，但截至113年4月，政府仍未協助業者完成公會成立工作。

監委指出，金管會雖在106年12月同意備查「銀行與P2P業者合作自律規範」，但從107年第1季到112年第4季止，合計只有6家銀行與7家P2P借貸業者，曾有前項自律規範所定的6項業務合作關係，且截至112年第4季仍維持合作關係者，只有2家銀行與2家P2P業者。

監委說，可見不指定目的事業主管機關，而希望藉由鼓勵銀行與P2P借貸平台業者合作，降低各種風險的目標，顯然不符預期。

監委指出，im.B平台詐欺案發生前，雖國際上已有眾多P2P詐欺案例，但政府消極不作為，造成民眾重大財物損失，政府應該記取教訓，謀求改善。

監委表示，部分媒體指稱涉與im.B平台詐欺案主嫌往來的官員，監委要求法務部在偵辦完成後，將涉有違法的事證函報監察院，進一步究責。至於民意代表是否涉案部分，非屬監委調查權行使範圍。

監察院財政及經濟委員會會議今天通過蔡崇義、賴鼎銘所提調查報告，糾正金管會，促請行政院確實評估改善相關缺失。