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漁業署查有9遠洋漁工遭欠薪 業者允9日前結清

中央社／ 台北7日電

遠洋漁工控訴被積欠薪資漁業署今天表示，7月下旬檢查發現疑似積欠9名外籍船員薪資長達11到15個月不等，已函促及協調經營者給付，允諾8月9日前結清，若逾期可用保證金抵償。

多名銪富（You Fu）漁船遠洋漁工在台灣人權促進會等人權團體聲援下向立委陳情，指遭強迫無薪工作15個月，要求資方償還工資。接獲陳情的民進黨立委沈伯洋等人呼籲，確保遠洋漁工勞動權益。

農業部漁業署發布新聞指出，已於7月22日對此漁船進行勞動權益檢查，發現疑似積欠9名外籍船員薪資長達11至15個月不等，8月2月已函促漁船經營者限期給付，8月6日再邀集經營者及仲介機構協調進展，業者允諾8月9日前與船員結清薪資。

漁業署指出，若逾期未完成，將以仲介機構保證金抵償，維護船員權益。

外界關注漁船10個月應靠港部分，漁業署表示，此案漁船確實在112年9月至10月間曾停靠薩摩亞港口，今年7月返回台灣港口，上一航次海上停留近9個月，符合規定。

漁業署補充，自111年10月起至今年7月止，已在國內、外港口累計檢查達1364艘次，發現違規個案依法查處，涉人口販運等刑事個案，也移送檢察機關偵辦；另外，有多元申訴管道可運用，包含漁業署與關懷船員團體合作，接受其轉介案例，這次案例為近期發現的少數個案。

人權 漁業署 薪資

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