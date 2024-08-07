美澳聯合聲明重申台海穩定 學者：遏制中國軍事擴張

美澳外長、防長昨天發表聯合聲明，重申台海和平穩定重要性，反對片面改變現狀。學者表示，此舉旨在遏制中國的軍事擴張，台灣雖未被納入多邊體系，但可從海上救援、環境、安全保護等層面著手，來練習與其他國家的橫向溝通合作。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd J. Austin）美東時間6日與澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）、副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）在美國召開「澳美部長諮商會議」（AUSMIN），會後發表聯合聲明，除重申台海穩定重要性，以及共同反對片面改變現狀的立場，並強烈關切中國軍隊及中國海警在台灣周邊的活動。

國策研究院執行長、成大政治系教授王宏仁表示，此次美澳聯合聲明提到中國海警是可以關注的重點，因為中國利用海警船進行灰色地帶行動，不只針對台灣，也針對日、韓等國，所造成的威脅性等同軍事行動，且中國近期透過海警在過去兩岸有共識的傳統漁場，如海峽中線等海域進行執法、驅離台灣漁船，延伸海域管轄權。

王宏仁表示，美澳聯合聲明提及中國海警的活動，也是代表讓中國認知國際社會的立場，反對中國進行類似行為。

開南大學國家暨區域發展研究中心主任陳文甲指出，中國在台灣周邊的軍事活動和武力威脅日益增強，並引起區域緊張局勢升溫，使得美澳不得不採取立場，並表達對台灣的支持，且台海的穩定對於印太地區的安全具有重要意義，因此強調台海穩定不僅是出於對台灣本身的支持，也是維護美澳本身戰略利益的需要。

針對聯合聲明共同反對片面改變現狀的立場，並呼籲透過對話和平解決兩岸議題，拒絕任何威脅、使用武力或脅迫的行為。陳文甲認為，這是意在警告中國不要採取進一步的挑釁行為，並希望降低可能的衝突風險。

對於近期七大工業國集團（G7）峰會以及西方民主國家所發表的聯合聲明，多次指出台海和平穩定的重要性，王宏仁提到，這與10年前相比有很大的不同，過去西方國家受限於自己的一中政策，會自我制約且避免與台灣接觸，如今是在聲明提及台灣，且已形成了共識。

對於台灣可以努力的方向，王宏仁強調，目前台灣和西方民主國家的合作，多是以雙邊進行合作，雖然還無法公開將台灣納入多邊體系內，但是從海上救援、環境、安全保護等層面著手，來練習與其他國家的橫向溝通合作。

陳文甲表示，台灣應積極聯合西方民主國家，制定多層次的策略來有效反制，需要深化與美國、日本、澳洲等國家的安全合作，並通過「台灣關係法」等平台，與美日澳等國共享情報、安全對話與擴大軍售等方式來提升自身的防禦能力，形成更具威懾力的防禦體系。