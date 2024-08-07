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一生貢獻台灣 PTT網友感念彭蒙惠：真正大愛的人間天使

聯合新聞網／ 綜合報導
空中英語教室創辦人彭蒙惠昨晚過世，享耆壽98歲，網友紛紛表達不捨。圖／聯合報系資料照片
空中英語教室創辦人彭蒙惠昨晚過世，享耆壽98歲，網友紛紛表達不捨。圖／聯合報系資料照片

空中英語教室創辦人彭蒙惠在昨（6）日辭世，她在遺囑特別交代「把所有一切全捐出去」，讓大批網友相當感動，「感謝對台灣的貢獻」、「感謝妳替早期台灣英文提供不同的選擇」、「這裡的人高中都是讀空英長大的，沒有人不認識這位創辦人吧，除了敬佩還是敬佩」。

空中英語教室／救世傳播協會今早指出，創辦人、美籍宣教士彭蒙惠（Doris Marie Brougham）在8月6日於淡水馬偕醫院安息主懷，享耆壽98歲。她在遺囑中特別交代「把所有一切全捐出」，新聞一出，引發大批網友討論。

網友在PTT回應，「感謝對台灣的貢獻」、「感謝妳替早期台灣英文提供不同選擇」、「RIP，雖然沒怎麼讀過空英，但還是感謝她為台灣做的貢獻」、「這裡的人高中都應該是讀空英長大的，沒有人不認識這位創辦人吧，突然也是有點感念」、「除了敬佩還是敬佩，真正貢獻台灣英文教育的老師」、「RIP，真正大愛的人間天使」、「滿滿的敬佩，贏過很多嘴巴愛台灣的政客」、「她貢獻了多少莘莘學子啊，以前她在節目上有講過，年輕時也考慮回美國結婚，最後還是選擇留在台灣，外國人貢獻一生給台灣，比台灣人更值得尊敬」、「國高中都是讀空中英文，她是真正的傳教士」、「謝謝彭老師，安息主懷，學生時期的珍貴回憶」。

彭蒙惠 空中英語教室

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