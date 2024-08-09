錢變大了，新店3字頭，大墅森活，輕鬆圓夢

誰讓房子變小了？！高房價時代，動輒超過30%的公設比，讓您吃不消了嗎？就算是億萬豪宅，公設比太高，享受代價大，真的不划算。雙北絕版，超低公設3.7%，家大不加價，想要的分層獨立，給自己與家人更大的活動與喘息空間，住起來更舒適、更自由。新店富人區，絕版3字頭，大樓換別墅，通通都實現。

新店富人區，絕版3字頭，大樓換別墅。 圖／清崧華城 提供

超低公設比，超高得房率，有天有地有景觀，想要的大臥室，客廳，廚房，採光套房，書房，儲物櫃，地下室，私家車庫，一應俱全。得益於面積大，功能很齊全，高層住宅很多沒有的他都有，非常寬敞。讓寵物有活動空間，周未時聚在院子裡燒烤，喝茶聊天，增進跟家人與朋友的互動，與毛小孩同樂，人生至樂莫過於此。台北人其實應該這樣生活，享受人生是最好的犒賞，一戶換一棟，〔清崧華城〕高級不高價，換住華城別墅就趁現在。

超低公設比，超高得房率，有天有地有景觀。 圖／清崧華城 提供

寸土寸金的都市水泥叢林，擁擠的街道，不能開窗的房子，凌亂限縮的景觀，再多的金錢財富，裝潢再富麗堂皇，開窗如果只有噪音，養寵物都覺得勉強，這樣的豪宅就只是大坪數的一般住宅。

在台北近郊，想要推開門有院子，想種種綠樹花草，想讓毛小孩自由的奔跑，想和萬坪山林綠海做鄰居，這樣的大墅生活，距離敦南信義商圈只要30分鐘的車程，如果你想要換住別墅，享受親山綠水好生活，首選新店最指標的華城別墅區，市區一半價的「清崧華城」就是唯一輕鬆入主的機會。

超低公設卻有超高享受！居家休閒在公設，最好的公設是專屬。〔清崧華城〕獨棟溫泉會館，提供現代人最沒有壓力的健康休閒，在大廳中與綠意一起品茶品咖啡，泳池、健身房、瑜珈室等律動設施，天天都能來一趟私湯旅，動靜相偕，活力相伴。在自己的別墅會館中就能享受頂級湯浴，洗滌身心靈，這是最奢侈的養生品。

獨棟溫泉會館享受頂級湯浴，洗滌身心靈。 圖／清崧華城 提供

健康是最大的財富，最好無限保固，身心都須要你好好的呵護，住在「清崧華城」天天都是專屬假期，在家有陽光院子、園藝植栽、毛孩同樂、天倫共聚，出門散步、慢跑、走走山林步道或親近會館的各項設施，私人Villa加上頂級招待所的高規格饗宴，一點一滴享受人生，無形累積健康能量║敦南信義30分鐘║華城核心32000坪山林美境║安全崗哨║日式美學║150坪以上║單純獨棟║永恆崗石║溫泉泳池會館家║02-2216-1898║御上廣告

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