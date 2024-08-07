消基會、乳業15日聯手 籲修法定義鮮乳標示透明

乳業協會今天表示，酪農產業、消基會將出席15日乳品標示透明度公聽會，訴求政府修法定義保存期14天以下標鮮乳、逾14天標長效乳，保障消費者權益、防弊產業低價殺戮紅海化。

因應2025年紐西蘭乳品輸台零關稅，國產業者憂心相對低價、產品標示不明，將衝擊國內酪農產業生計。消基會7月也召開記者會，質疑市售飲料是否使用一般人認知的鮮乳，存在疑慮，影響消費者知的權益。

中華民國乳業協會秘書長方清泉告訴記者，15日立法院將舉辦「消費者想知道！這杯飲料用的是『國產鮮奶』嗎？提升乳品標示透明度公聽會」，產業團體、消基會都會出席，目前衛福部相關修法預告應已完成、進入資訊彙整階段，訴求政府修法定義保存期14天以下為鮮乳、逾14天為長效乳。

消費者文教基金會董事長吳榮達表示，目前「鮮乳」沒有定義，修法上一定要做，因為現在認定鮮奶為保存期14天以下，是生產廠商的慣例，沒有法規依據，法規修訂先明確定義鮮奶，才能進一步規範商家用正確的定義標示清楚商品資訊，方能確保消費者知的權益。

方清泉也問：「現在很多實體通路販售的現做飲料，用的是鮮乳嗎？還是使用奶粉沖泡後，或用冰磚奶加水4倍以上並放入脂肪還原成的奶水做成的？」呼籲消費者要覺醒，買之前先問店家。

方清泉並說，國內乳業原本是一片希望、藍海願景，很多商家紛紛探尋、標榜使用國內小農生產的鮮奶。

方清泉表示，然而如今因為長效乳、鮮奶標示不明，採買低價進口冰磚奶還原使用，以提高獲利的殺戮已展開；還傳出有2家咖啡業者，明年起將自行進口紐西蘭冰磚奶，略過原本跟能還原冰磚奶的廠商採購流程，讓成本再降更低；因此可預見國內乳業將一片紅海，政府不能沒有對策。

關於市占率現況，方清泉說，使用進口冰磚奶還原的奶水取代國產鮮乳的進展趨勢正擴大，目前國內年產43萬公噸生乳，今年進口冰磚奶可達2.5萬公噸，還原為4倍以上，可產生10萬公噸以上奶水，加上原裝進口液態奶進口5萬公噸，進口占比將達3成。