快訊

奧運桌球／莊智淵告別奧運…張本智和深深鞠躬 2人7年前就認識「日本選手都崇拜他」

桃園民眾凱道抗議SRF 藍嗆：燒垃圾發電要觀音都得肺腺癌？

汽車庫存爆量！新車堆積如山 到底買家在哪裡？

消基會、乳業15日聯手 籲修法定義鮮乳標示透明

中央社／ 台北7日電

乳業協會今天表示，酪農產業、消基會將出席15日乳品標示透明度公聽會，訴求政府修法定義保存期14天以下標鮮乳、逾14天標長效乳，保障消費者權益、防弊產業低價殺戮紅海化。

因應2025年紐西蘭乳品輸台零關稅，國產業者憂心相對低價、產品標示不明，將衝擊國內酪農產業生計。消基會7月也召開記者會，質疑市售飲料是否使用一般人認知的鮮乳，存在疑慮，影響消費者知的權益。

中華民國乳業協會秘書長方清泉告訴記者，15日立法院將舉辦「消費者想知道！這杯飲料用的是『國產鮮奶』嗎？提升乳品標示透明度公聽會」，產業團體、消基會都會出席，目前衛福部相關修法預告應已完成、進入資訊彙整階段，訴求政府修法定義保存期14天以下為鮮乳、逾14天為長效乳。

消費者文教基金會董事長吳榮達表示，目前「鮮乳」沒有定義，修法上一定要做，因為現在認定鮮奶為保存期14天以下，是生產廠商的慣例，沒有法規依據，法規修訂先明確定義鮮奶，才能進一步規範商家用正確的定義標示清楚商品資訊，方能確保消費者知的權益。

方清泉也問：「現在很多實體通路販售的現做飲料，用的是鮮乳嗎？還是使用奶粉沖泡後，或用冰磚奶加水4倍以上並放入脂肪還原成的奶水做成的？」呼籲消費者要覺醒，買之前先問店家。

方清泉並說，國內乳業原本是一片希望、藍海願景，很多商家紛紛探尋、標榜使用國內小農生產的鮮奶。

方清泉表示，然而如今因為長效乳、鮮奶標示不明，採買低價進口冰磚奶還原使用，以提高獲利的殺戮已展開；還傳出有2家咖啡業者，明年起將自行進口紐西蘭冰磚奶，略過原本跟能還原冰磚奶的廠商採購流程，讓成本再降更低；因此可預見國內乳業將一片紅海，政府不能沒有對策。

關於市占率現況，方清泉說，使用進口冰磚奶還原的奶水取代國產鮮乳的進展趨勢正擴大，目前國內年產43萬公噸生乳，今年進口冰磚奶可達2.5萬公噸，還原為4倍以上，可產生10萬公噸以上奶水，加上原裝進口液態奶進口5萬公噸，進口占比將達3成。

修法 消費者

延伸閱讀

十盛奶茶含奶精挨轟…作家嘆「太驕傲恐溺斃」 親曝門市慘況

十盛承認「不是純鮮奶茶」遭熱議 網批評：該好好做生意

十盛乳源標示不清「3點聲明」曝光！紀卜心被抓包刪留言、小吳疑同行惡意帶風向

十盛奶茶爆爭議！紀卜心遭酸「難怪一堆錢出國」本人出面反擊

相關新聞

住院整合照護日付最高1050元 健保署8月起擴大辦理

國內面臨高齡化、少子化，造成住院家人常無人照顧，又因聘請看護費用高，增加民眾經濟負擔，為減輕住院病患家屬的照顧人力及經濟...

空中英語教室證實彭蒙惠辭世 遺囑交代：把所有一切全捐出

空中英語教室／救世傳播協會今早發布聲明指出，創辦人、美籍宣教士彭蒙惠（Doris Marie Brougham），因年長...

影／最棒父親節禮物 滯陸4個多月釣客女兒帶100分考卷去接人

金門胡姓釣客滯留大陸4個多月，立委陳玉珍今天上午陪家屬搭第一班小三通船班前往廈門接人。胡男母親頻拭淚說，心中大石頭終於放...

健保費2年不漲？學者：一定會有財務問題 調漲終難避免

為改善醫護待遇，立法院日前通過主決議，要在明年6月前，達成健保點值每點0.95元目標。衛福部長邱泰源昨天接受本報專訪時承...

讚彭蒙惠是台灣英語先驅 卓榮泰：她的離去是教育界損失

空中英語雜誌創辦人彭蒙惠（Doris Brougham）6日去世，享耆壽98歲。行政院長卓榮泰今天說，彭蒙惠是台灣英語教...

影／金門胡姓釣客歷劫歸來吃豬腳麵線 說「回家真好」

金門胡姓釣客在今年3月17日跟朋友出海釣魚，因濃霧迷航到圍頭海域，隔天被中國海警尋獲，因為他具有軍職身份，遭陸方扣押14...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。