勞動部推移工多元陪伴試辦計畫 民團質疑扯長照後腿

勞動部將於9月施行「移工多元陪伴照顧服務試辦計畫」，多個民間團體今天與立委舉行記者會，質疑移工試辦計畫大幅放寬使用者資格與服務內容，破壞勞動部一貫以外籍看護作為本國照顧補充人力市場，等同扯長照2.0後腿，嚴重衝擊本國基層勞工就業市場。

民進黨立委林月琴今天與財團法人彭婉如文教基金會等多個民間團體在立法院舉行「評論勞動部移工多元陪伴照顧服務試辦計畫」記者會。

彭婉如文教基金會常務董事王品表示，勞動部移工試辦計畫將提供全日、半日及部分時數的日常生活照顧服務及安全探視，一旦上路，台灣等於有2套長照服務，長照一定被打趴，因為勞動部偷天換日，把原本的家庭外籍看護變形為鐘點工作，創造了外籍鐘點居服員及外籍鐘點家庭幫傭。

王品說，外籍移工人力成本便宜，薪資水平低於國人，人力供應源源不絕，不像本國人受限家庭所在地，就業地點有限，便宜的鐘點移工進場，勢必瓜分國人現有的到宅服務工作機會，引發失業潮，讓8年建立的長照服務網崩解，長照2.0直接歸零。

王品表示，勞動部無法有效管理移工，怎麼還有資格放寬及引進更多移工，現在試辦計畫恐將引發另一波濫用潮及逃跑外勞。

民進黨立委林月琴指出，立院上會期藉由修法提高年長者就業機會，照顧服務正是高齡就業服務者最好的選擇，勞動部現在卻從有利於中高齡女性及高齡者就業選擇全面退守，把工作機會讓給移工，違反當初移工只是補充人力的立場，非常荒謬。

她表示，國民黨立委在立法院上會期推動廢巴氏量表修法提案，民進黨持反對立場就是擔心可能使80歲以上輕度失能者大量申請看護工，在移工人力不足下，重症或一般家庭須以更高薪才能聘僱移工，勞動部若以移工試辦計畫作為說服，恐讓移工成為壓倒長照的最後一根稻草。

台灣社區式長期照顧策略聯盟理事長黎世宏表示，未來台灣的長照，「是要聽勞動部，還是衛福部？」台北市社區服務人員職業工會理事長林玉萍則呼籲勞動部，在政策決定前先傾聽第一線工作人員心聲。