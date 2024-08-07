捐出一切所有！ 賴總統讚彭蒙惠精神

「把所有一切全捐出。」6日安息主懷、享年98歲的「空中英語教室」創辦人彭蒙惠在遺囑中如此交代。總統賴清德7日聽聞此事，特別由發言人郭雅慧發布聲明指出，彭蒙惠老師一生為台灣奉獻，是令人景仰的教育家。他強調，「空中英語教室」成為台灣人跨世代的共同記憶，感謝彭蒙惠一生投身教育、熱愛台灣的精神。

投身教育 熱愛台灣

總統府在新聞稿中表示，賴清德總統聽聞彭蒙惠安息主懷後，深感哀悼不捨，感佩彭蒙惠老師一生為台灣奉獻，是令人景仰的教育家。彭蒙惠於1962年創辦「空中英語教室」，已成為台灣人跨世代的共同記憶，賴總統誠摯感謝彭蒙惠老師過去幾十年來，堅定為台灣在國際上發聲，為社會帶來正面良善的力量。

發言人表示，彭老師一生投身教育、熱愛台灣的精神，將繼續與台灣人在這片土地上茁壯。

另外，「空中英語教室」是以「彭蒙惠老師下課了」為題發文，表示彭蒙惠因年長、多重器官衰竭，已於8月6日於台北淡水馬偕醫院安息主懷，享年98歲。

義無反顧的宣教士

聲明指出，彭蒙惠老師在遺囑中特別交代：「把所有一切全捐出。」救世傳播協會董事長洪善群表示，真正的下課時候，終於到來！彭老師最後長眠之地選在台北陽明天境，可以俯瞰救世傳播協會，那是彭蒙惠老師對華人最起初的愛與最具體的落實。

洪善群說，彭蒙惠為信仰一無所求，因著基督她無所缺憾，心裡從來沒有退休的念頭，每一次吹奏著她的小喇叭，她總念茲在茲、不厭其煩的叮囑大家：「你拿到天國的護照了嗎？」如今，彭老師終於與76年前來華，在西雅圖碼頭一別即成訣別的父母在天上團聚；她是最稱職的英語老師，是義無反顧、頭也不回的宣教士。

救世傳播協會/空中英語教室組成的治喪委員會近期將決定「彭蒙惠紀念音樂會」的時間和地點。

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