住院整合照護日付最高1050元 健保署8月起擴大辦理

國內面臨高齡化、少子化，造成住院家人常無人照顧，又因聘請看護費用高，增加民眾經濟負擔，為減輕住院病患家屬的照顧人力及經濟負擔，衛福部健保署及護理及健康照護司自111年推動「全民健康保險住院整合照護服務試辦計畫」。健保署表示，試辦計畫由醫院提供24小時照護輔佐人力，今年8月1日起，共核定109家醫院，提供5287床，以減輕病患及家屬壓力。

健保署醫務管理組組長劉林義表示，此計畫屬於健保中長期改革計畫之一，針對入住急性一般病床病人，由醫院依病房特性及疾病嚴重程度，安排適當照護輔佐人力，以病房團隊人員照護工作分級分工提供住院照護，通常1名照護輔佐員為照顧4名病人，並採團隊輪班制，提供24小時照護。

此制度是讓家屬不需全天候留院照顧病人或自聘看護，讓病人能獲得連續性及完整性的照護。劉林義說，此服務由健保支付院所每日750點照護輔佐人力費用，再一各醫院聘請照護輔佐員的費用不同，病人家屬再自行負擔0至1050元不等的住院整合照護輔佐服務費。

劉林義說，該計畫111年7月上路，共編列2700萬元，40家醫院提供2847床，服務4167人次，服務量達近3.7萬人日；112年共編列5.6億元，84家醫院提供4414床，服務近3萬7907人次，服務量達近36萬人日，共申報2.7億元；今年同樣編列5.6億元，將共有109家醫院提供5287床，1至5月已服務2萬6200人次，服務量達25萬人日，申報金額達1.9億元。

劉林義指出，隨著使用服務民眾愈來愈多，同時檢視去年執行成果發現，部分醫院因照護輔佐員聘請不易，無法達到申請的服務量能，落差約百分之5到10；因此，今年醫院申請時，讓更多有意願承接的醫院加入，共核定109家醫院，提供5287床，較去年新增25家、873床，109家醫院中，醫學中心19家、區域醫院42家、地區醫院48家。

住院整合照護服務試辦計畫上路後，適時減輕家屬及護理師負擔，劉林義指出，經護理及健康照護司調查顯示，使用該服務的病人滿意度達89.7%，主因是病人隨時有人照護，降低住院感染機會，且護理師、照護輔佐員滿意度也達83%，主因是護理師可以降低工作量，並增加照護輔佐員薪資及工作機會。

劉林義說，由於該計畫目前為試辦計畫，尊重各醫院所開設的科別病房可能不同，病人家屬若需要該服務，請先洽詢各醫院窗口，目前正積極爭取，該筆預算於明年移出健保總額，改由公務預算支應，若預算可以增加，將研議精進方案，吸引更多照護輔佐員投入職場，減輕病人家屬負擔。