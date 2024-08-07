快訊

陳詩媛接機遭酸太高調 王齊麟海巡後反擊「我女友很棒」

子女能不養父母嗎？律師曝「扶養義務」2大關鍵

麥當勞「大麥克買一送一」優惠券拿到沒？使用期限曝 他意外拿到4張變「買四送四」

住院整合照護日付最高1050元 健保署8月起擴大辦理

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署醫務管理組組長劉林義表示，「全民健康保險住院整合照護服務試辦計畫」上路後，使用者愈來愈多，今年8月1日起，共核定109家醫院，提供5287床，以減輕病患及家屬壓力。本報資料照片
衛福部健保署醫務管理組組長劉林義表示，「全民健康保險住院整合照護服務試辦計畫」上路後，使用者愈來愈多，今年8月1日起，共核定109家醫院，提供5287床，以減輕病患及家屬壓力。本報資料照片

國內面臨高齡化、少子化，造成住院家人常無人照顧，又因聘請看護費用高，增加民眾經濟負擔，為減輕住院病患家屬的照顧人力及經濟負擔，衛福部健保署及護理及健康照護司自111年推動「全民健康保險住院整合照護服務試辦計畫」。健保署表示，試辦計畫由醫院提供24小時照護輔佐人力，今年8月1日起，共核定109家醫院，提供5287床，以減輕病患及家屬壓力。

健保署醫務管理組組長劉林義表示，此計畫屬於健保中長期改革計畫之一，針對入住急性一般病床病人，由醫院依病房特性及疾病嚴重程度，安排適當照護輔佐人力，以病房團隊人員照護工作分級分工提供住院照護，通常1名照護輔佐員為照顧4名病人，並採團隊輪班制，提供24小時照護。

此制度是讓家屬不需全天候留院照顧病人或自聘看護，讓病人能獲得連續性及完整性的照護。劉林義說，此服務由健保支付院所每日750點照護輔佐人力費用，再一各醫院聘請照護輔佐員的費用不同，病人家屬再自行負擔0至1050元不等的住院整合照護輔佐服務費。

劉林義說，該計畫111年7月上路，共編列2700萬元，40家醫院提供2847床，服務4167人次，服務量達近3.7萬人日；112年共編列5.6億元，84家醫院提供4414床，服務近3萬7907人次，服務量達近36萬人日，共申報2.7億元；今年同樣編列5.6億元，將共有109家醫院提供5287床，1至5月已服務2萬6200人次，服務量達25萬人日，申報金額達1.9億元。

劉林義指出，隨著使用服務民眾愈來愈多，同時檢視去年執行成果發現，部分醫院因照護輔佐員聘請不易，無法達到申請的服務量能，落差約百分之5到10；因此，今年醫院申請時，讓更多有意願承接的醫院加入，共核定109家醫院，提供5287床，較去年新增25家、873床，109家醫院中，醫學中心19家、區域醫院42家、地區醫院48家。

住院整合照護服務試辦計畫上路後，適時減輕家屬及護理師負擔，劉林義指出，經護理及健康照護司調查顯示，使用該服務的病人滿意度達89.7%，主因是病人隨時有人照護，降低住院感染機會，且護理師、照護輔佐員滿意度也達83%，主因是護理師可以降低工作量，並增加照護輔佐員薪資及工作機會。

劉林義說，由於該計畫目前為試辦計畫，尊重各醫院所開設的科別病房可能不同，病人家屬若需要該服務，請先洽詢各醫院窗口，目前正積極爭取，該筆預算於明年移出健保總額，改由公務預算支應，若預算可以增加，將研議精進方案，吸引更多照護輔佐員投入職場，減輕病人家屬負擔。

人力 健保署 看護 護理師

延伸閱讀

專訪邱泰源4／以人為中心、以社區為基礎 整合照護體系

專訪邱泰源1／不增民眾負擔 衛福部長允兩年不漲健保

上班族必知觀念！能工作時間有限...盡早累積財務資本：除非有富爸媽

男手術住院對護理師伸鹹豬手 嘉院從重判1年

相關新聞

空中英語教室證實彭蒙惠辭世 遺囑交代：把所有一切全捐出

空中英語教室／救世傳播協會今早發布聲明指出，創辦人、美籍宣教士彭蒙惠（Doris Marie Brougham），因年長...

影／最棒父親節禮物 滯陸4個多月釣客女兒帶100分考卷去接人

金門胡姓釣客滯留大陸4個多月，立委陳玉珍今天上午陪家屬搭第一班小三通船班前往廈門接人。胡男母親頻拭淚說，心中大石頭終於放...

住院整合照護日付最高1050元 健保署8月起擴大辦理

國內面臨高齡化、少子化，造成住院家人常無人照顧，又因聘請看護費用高，增加民眾經濟負擔，為減輕住院病患家屬的照顧人力及經濟...

林郁婷獲勝必做1舉動 黃暐瀚：務必全台挺起來

台灣女拳王林郁婷近來飽受性別風波抹黑，國際拳擊總會（IBA）5日再稱她不符合女子拳擊參賽資格。林郁婷明天凌晨3時30分，...

戴資穎、麟洋、周天成今返台 林郁婷力拚金牌戰門票

巴黎奧運賽事進行中，中華隊部分比賽結束選手搭乘6日長榮航空BR88班機返台，今（7）日上午7時許抵達，包括戴資穎、周天成、「麟洋配」的李洋和王齊麟等人。除了大批支持者前往接機，該航班的長榮機師在機上廣播向中華隊致意，引起驚呼聲和如雷掌聲。...

氣候變遷委員會恰逢八八水災15周年 民團要求環境正義

總統府明天將召開「國家氣候變遷對策委員會」，這是總統首度以最高層級主持的氣候變遷相關會議，顯示政府對此議題的重視。民間團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。