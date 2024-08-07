彭蒙惠辭世 音樂劇導演謝念祖：老師與父母天家相會

空中英語雜誌創辦人彭蒙惠6日去世，享壽98歲。2022年擔任彭蒙惠生平音樂劇「因愛啟程」導演謝念祖說，彭蒙惠一生遺憾就是父母親過世無法奔喪，「現在他們已經在天家團聚。」

謝念祖說，音樂劇製作過程中知道，對彭蒙惠（Doris Brougham）來說，父母親過世她沒有回去奔喪，是相當大的遺憾；謝念祖於是在音樂劇裡安排了一個橋段，彭蒙惠的父母在天堂對著彭蒙惠讚許，稱讚她做得非常好，將來會在天上相遇，「我想我們也應該替老師高興，她與她的父母親已經在天上團聚。」

謝念祖今天接受中央社電話訪問時表示，2022年全民大劇團與「空中英語教室」製作了「因愛啟程（The Journey of Love）音樂劇，見證美籍宣教士彭蒙惠奉獻台灣的生命歷程，「昨晚就知道老師過世消息，非常傷心。」

謝念祖回憶製作過程中，特別感受到老師是很先進的女性，「從廣播劇到電視節目，再到創辦『空中英語教室』，這些都開時代之先，我們跟她提出做音樂劇的新構想，她也很開心同意。」

謝念祖還記得彭蒙惠老師看到腳本時對大家說，為什麼她談戀愛的經歷只有一個段落，「大家會以為我只有談過一次戀愛。」彭蒙惠老師還說，大家選的段落還不是她交往過最帥的那一個，「老師真的非常有幽默感的人。」

為音樂劇田調訪談彭蒙惠時，謝念祖還記得彭蒙惠老師說她的告別式不要太長，短短地就好，「希望大家要替她高興，因為她回天家了。」

「以愛啟程」這齣音樂劇透過親情、愛情的角度，從人性面出發，讓大家了解宣教士以及彭蒙惠老師的偉大。謝念祖說，彭蒙惠老師是個外國人，但她用她自己的方式愛台灣，「愛台灣的方式很多，老師就是一個真正的典範，可以啟發大家想一想，如何用自己的方式愛台灣。」