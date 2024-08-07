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勞動部：看護移工外展計畫不會排擠本國人就業

中央社／ 台北7日電

勞動部擬重啟外籍看護工外展計畫，民團憂恐影響照服員就業。勞動部今天表示，「會在保障國人就業機會下，規劃由公益專業團體聘僱移工」，以一對多方式提供有需求家庭臨時性照顧服務。

滿足國內照顧需求人力，勞動部計畫推動「多元陪伴照顧服務試辦計畫」，將找NGO團體與仲介合作，統一派移工到有照顧需求家庭，預計北、中、南各選一個據點試辦，盼下半年上路。

不過，民間團體彭婉如基金會等今天召開記者會，強烈反對此計畫，直言這恐嚴重損害本國長照服務、家事勞工就業機會，甚至也破壞長照制度「預防及延緩失能」的美意，反害長者加速弱化。

對此，勞動部今天發布新聞稿指出，推動移工多元陪伴照顧的目的，是要回應多年來社會各界期待、改變外籍家庭看護工一對一僱用現況並建立新的服務模式。

勞動部進一步說明，讓有照顧專業、培訓及聘僱管理移工能力的公益團體成為雇主，負責僱用及訓練外籍看護工，以一對多的照顧模式，幫助有照顧需要家庭，陪伴照顧健康亞健康長者，或出院臨時短期服務需求等多元服務，創造更大的照顧服務彈性。

勞動部表示，計畫試辦的對象及服務內容規劃需符合申請家庭看護移工的失能者、具重大傷病或緊急術後出院後返家身體照顧或日常生活照顧、陪伴就醫、防止高齡長者跌倒失能預防性照顧。

勞動部強調，「多元陪伴照顧服務試辦計畫會在保障國人就業機會下，規劃由公益專業團體聘僱移工」，以一對多方式，提供有照顧需求家庭臨時性照顧服務。後續將持續蒐集並評估社會意見及疑慮，妥善規劃試辦對象及服務內容與方式並做出區隔，「不會影響國人就業機會，或成為另一種外籍家庭幫傭」。

勞動部 外籍看護 移工

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