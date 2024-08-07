氣候變遷將開會 環團憂賴偷渡核能

「希望總統賴清德要貫徹自己的再生能源目標，不要用核能補破洞！」環團7日於賴清德召開氣候變遷委員會前召開記者會提出建議。大直高中高三生潘采紅說，台灣電費全球第三便宜，企業應該負擔更多發電成本；再生能源推動聯盟秘書長高如萍則呼籲委員會副召集人童子賢，多看一些再生能源資訊，勿主張使用核能。

應漲用電大戶電費

潘采紅說，8日是父親節，很多氣候變遷委員會的成員也都是父親，希望他們不要做出不利下一代的決定。她表示，台灣雖然要朝向2050淨零碳排的方向前進，卻有全球第三便宜的電價，其中工業用電更是最容易被浪費的部分，呼籲要對用電大戶調漲合理電費。另外，氣候變遷已讓高溫更有感，除了班班有冷氣，城市也要有種更多大樹降溫。

「政府很多再生能源目標都沒有達標，應該要徹底盤點檢討！」高如萍舉例，我國離岸風電國產化，近日就遭到歐盟在WTO起訴，認為台灣過於保護國內產業，且許多國際廠商紛紛撤離台灣，政府應該更加落實政策目標，而不是因為無法做到政策就改用核能。

需要跨黨溝通政策

她也呼籲童子賢不要再輕信網路上再生能源的謠言，例如太陽能板有毒、台灣許多土地都被風機佔領等等，還要參考經濟部、台電有關再生能源的正確資訊；公民參與協會創會理事長何宗勳則指出，氣候變遷不只是政府的責任，朝野政黨都需要參與，如果目前對立局勢太高無法對話，盼透過中立第三方協助溝通。

「想請氣候變遷委員會要發展核能的人，到蘭嶼聽聽民眾的心聲。」何宗勳說，台電曾希望在金門與台東設立核廢料處置場，但連公投都無法成案，核安問題仍是台灣最難處理的議題，盼賴政府要多想想；蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅則說，協和電廠不應該再作為燃氣電廠使用，應轉型為再生能源電廠。

重視弱勢族群

蔡雅瀅強調，協和燃氣新1號機2030年商轉、新2號機2033年才商轉，但政府逐年都有減碳計畫，不應該再繼續新建高碳排電廠。海洋公民基金會董事長胡昭安則說，政府應該更重視氣候變遷的弱勢族群，例如離島、原住民與山區居民等，他們沒有製造很多碳排、但卻是承受最多災害的族群。

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