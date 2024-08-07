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推公廁設太陽能板？環境部：改善為主、光電非必要項目

中央社／ 台北7日電

環境部明年起啟動「美質環境推動計畫」，為改善公廁、加強疫災後復原等，其中包含推動公廁建置太陽能板；環境部說明，設置光電非必要項目，是否願意建置由公廁管理單位自行評估。

環境部擬訂「美質環境推動計畫（114-119年）」，已獲行政院核定，將於明年上路，除了改善公廁外，還會擴大評比市容環境。

根據資料，此計畫6年預算達新台幣77.7億元，一來希望透過公廁新建修繕等工程，增加民眾使用意願與滿意度，進而促進觀光；也期望強化地方政府疫災復原的能力，如颱風後的還原、登革熱疫情的控制等。

值得一提的是，在計畫規劃中設計公廁推動設置太陽能板，以公園、森林遊樂區、觀光區及風景區為主要推動對象，並評估可節省電費約0.57億元。

環境部環境管理署簡任技正李瑞玲告訴中央社記者，此計畫主要為建構優質公廁，另外協助地方充實環境整頓與防疫。公廁部分，會針對設備老舊功能不足、評鑑未達特優級公廁等優先改善。

李瑞玲解釋，計畫預訂改善2500處公廁，雖納入太陽能板建置，但非必要項目，仍以性別友善、特色公廁為優先；因為考量各地方日照時間長短、公廁大小不一等，是否願意建置光電仍由公廁管理單位自行評估；至於光電設置規模、裝置容量等也未設限。

公廁 環境部

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