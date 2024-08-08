北屯人口紅利炸，「1級特區」重磅山河大案登場，換屋族大推：「快卡位！」

台中市人口自今年4月正式突破285萬人，穩居全國第二大城，人口紅利也帶動房市剛需。根據台中市民政局統計，台中市人口最多的行政區為北屯區「廍子里」，設籍人口近2.5萬名，人口成長速度勇冠全市，在新青安2.0的推動下，更讓房市熱度持續升溫。

北屯區市醫特區之所以成為移居熱點，主要受惠於廍子地區區段徵收工程，重劃區市容新穎、機能逐漸成形，加上當地具備成熟商圈、74號快速道路交通優勢，生活機能與鄰近的14期相比毫不遜色；重大建設中國醫BOT百億醫療園區預計將於明年完工，預期帶入近2000名醫療相關行業進駐，更打造廍子成為醫護人員匯聚的「白袍聚落」。業者分析，「人口、交通與建設，向來是區域房市最大動能和票房保證。」

圖／海鉅開發提供

目前市醫新案銷售表現不俗，市場詢問度相當熱絡。除了受到醫界菁英、科技人才的青睞，雙語學區、完全中學也吸引不少「現代孟母」卡位。以性價比而言，市醫特區房價較鄰近的14期重劃區稍低，被視為北屯區「最後一塊親民房價區」，因此也有許多14期客群轉而投效市醫特區，認為該區「價格具競爭力，購屋門檻較輕鬆」、「同樣價格可以住得更寬敞！」

被封為「台中地王」的35年品牌建商大城營建機構，於該區打造稀有水岸景觀宅「大城知丘」，精選最宜居的河畔美地，以5000坪史詩級水岸造鎮磅礡氣勢，營造絕美地景、慢活氛圍，企圖把日本京都鴨川的水岸生活複製貼上，讓住戶回到家就能換幕換場景，放鬆地回歸生活。

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「大城知丘」除了近取台中最大市立醫院的優質醫療資源，周邊商圈、學區、交通機能皆完整到位，無論是銜接台74線、台中高鐵站、或國道1號及4號都相當便利，更擁都會最奢侈的高綠覆率、水岸第一排永久棟距景觀，形塑最令台中人羨慕的居住環境。

建築本身也是一大亮點，由七期豪宅新銳建築師留銘男操刀設計，大城品牌自帶光環，提供3年防水保固、2年設備保固，確保住戶恆久安居。25-42坪高坪效格局，首購、換屋皆宜。現今通膨嚴重、股市震盪，不少民眾都想把資金轉進房市，大城營建限時推出首付8%優惠方案，減輕購屋負擔，讓資金運用更靈活，也讓購屋族大推「移居首選」！

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貴賓專線：(04)-2205-6888瞭解詳情：https://reurl.cc/WNEb4Z賞屋地點：台中市北屯區祥順路二段93號旁（大城知丘接待中心）建築代銷：海鉅開發股份有限公司