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「後」數位轉型時代！AI賦能、企業全球佈局，瞄準桃園市政特區商辦門面升級

文／ 黎詩彥 提供

AI時代，連大象都要會跳舞！當「私有雲」、「5G」、「節能減碳」等關鍵字成為職場Common Sense，企業門面和硬體也要跟著升級，許多新世代企業主或接班二代帶著資金、知識，與供應鏈攜手開拓海外市場時，最常遇到的關鍵挑戰是：企業門面老舊已不敷使用，而在快節奏的AI時代，品牌專業和實力，需要一眼就能辨識！

AI時代企業轉型升級，首重嶄新商辦門面，圖為NFC環球經貿中心建築3D示意圖。 圖／甲山林 提供
AI時代企業轉型升級，首重嶄新商辦門面，圖為NFC環球經貿中心建築3D示意圖。 圖／甲山林 提供

企業商辦舊換新，集地段、商圈、交通、產業優勢於一身的智慧A辦在哪裡？每座城市的市政府所在之地，就是最具代表性的迎賓客廳，台北市政府周邊首要中心商業區(CBD)信義計畫區就是最佳示範。桃園商辦圈集中在中正藝文特區，以傳統B辦居多，隨著藝文特區開發飽和，如今商辦核心逐漸向西擴展至桃園市政特區，相比信義計畫區豪辦，桃園市政特區鄰近機場國門，房價只要台北的三分之一，對企業主來說兼具「低基期、高成長」兩大亮點。

桃園市政特區鄰近國門，兼具「低基期、高成長」兩大亮點。 圖／甲山林 提供
桃園市政特區鄰近國門，兼具「低基期、高成長」兩大亮點。 圖／甲山林 提供

從產業面來看，桃園市政特區周圍有35座科技工業區環繞，全台500大製造業中約有200家大廠皆坐落在桃園，近年經濟部推動「投資台灣三大方案」，截至去年底桃園獲投資金額突破2兆，預估創造數萬名就業機會，無論是投資金額及創造就業人數皆為全台第一，產業爆發力可期。政府、地方政策帶路，推動在地企業商辦舊換新需求，許多企業總部設立在台北，也積極在桃園設立分部，致力將產業量能延伸到國門第一線重要基地，加上大量外資企業移入，使桃園新商辦一席難求，空置率極低，業界開玩笑說：「在桃園卡位新商辦要像買演唱會門票一樣，先搶先贏！」

地標級A辦「NFC環球經貿中心」公設規劃露天泳池，有助企業招募與留住人才，圖為泳池3D示意圖。 圖／甲山林 提供
地標級A辦「NFC環球經貿中心」公設規劃露天泳池，有助企業招募與留住人才，圖為泳池3D示意圖。 圖／甲山林 提供

目前桃園市政特區新興商辦以大興西路主幹道上的「NFC環球經貿中心」最受矚目，凌空28層地標級A辦，由Aedas國際建築團隊操刀，外觀新穎氣派，創造稀有、獨一無二的門面價值。車程5分鐘內連接藝文特區、桃園車站特區與桃園市政府，接軌國道、機場、台北港也便利迅速。週邊有司法公園、多座公園約20公頃綠地、綠建築助攻企業迎向全球ESG永續浪潮，公設規劃露天泳池、交誼會所等，營造充滿包容性與歸屬感的工作場域，在全球面臨缺工爭奪戰之下，有助企業導入DEI多元共融，招募與留住人才，並提升品牌形象。12米7超尺度門廳，尊榮體面、氣勢恢弘，價值不言而喻；100-800坪，實用且具彈性，專為台灣各型企業量身訂做，因此一推出立刻吸引企業包層詢問。

「NFC環球經貿中心」12米7超尺度門廳，氣勢恢弘，價值不言而喻，圖為大廳3D示意圖。 圖／甲山林 提供
「NFC環球經貿中心」12米7超尺度門廳，氣勢恢弘，價值不言而喻，圖為大廳3D示意圖。 圖／甲山林 提供

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