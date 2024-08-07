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空中英語教室創辦人彭蒙惠過世 享耆壽98歲

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
空中英語教室創辦人彭蒙惠昨天過世。聯合報系資料照
空中英語教室創辦人彭蒙惠昨天過世。聯合報系資料照

空中英語教室創辦人彭蒙惠過世，8月5日為她的生日，今天傳出她昨晚過世消息，享耆壽98歲。空中英語教室將發表聲明。

藝人宋逸民主持的「藝起發光」教會，今天上午也在臉書粉專追悼，「我們所敬愛的彭蒙惠老師！謝謝您爲了愛神愛台灣所做的一切，我們永遠懷念您！天家再相見！」

彭蒙惠1962年創辦「空中英語教室」， 1963年成立「天韻合唱團」。空中英語教室是許多台灣人學習英文的共同記憶，早年要守在收音機旁聽彭蒙惠的課程，對不少國人而言，彭蒙惠跟英語學習密不可分。

據了解，彭蒙惠是在淡水馬偕紀念醫院過世，昨天即傳出她過世的消息，不少國人、信眾在網路上悼念，感謝她在台灣英語教育等領域的貢獻與付出。

彭蒙惠曾回憶當初開辦空中英語教室，是因為台灣由農業社會轉形成工業社會，想要學英文的人多了。「我不想做一個『This is a desk.』這樣無聊的教學節目」，開始的節目形態是以英文報紙當教材，她在節目中幫讀者解答英語問題。報紙上出現的單字像是freeway（高速公路）、supermarket（超市）當時台灣都還沒有，所以彭蒙惠認為，英語只是一種「瞭解世界的工具」，本身並不是學習的目標。

空中英語教室創辦人彭蒙惠是許多台灣人的英語啟蒙老師。 聯合報系資料照
空中英語教室創辦人彭蒙惠是許多台灣人的英語啟蒙老師。 聯合報系資料照

早年彭蒙惠和同事錄製空中英語教室情景。 彭蒙惠／提供
早年彭蒙惠和同事錄製空中英語教室情景。 彭蒙惠／提供

生日 空中英語教室 過世

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