劉世芳指示警消依憲法法庭判決 修正招生身高限制
內政部長劉世芳今天在性別平等教育委員會中，指示警政署、消防署、警察大學、警專針對公職考試招生簡章的身高限制規定，立即依113年憲判字第6號判決意旨進行檢討，並於114年實施新制。
內政部透過新聞稿表示，今天召開性別平等教育委員會第2次會議。憲法法庭在民國113年憲判字第6號判決指出，「公務人員特種考試一般警察人員考試規則」（警察特考）所規定「男性165公分、女性160公分」所設立的身高標準，排除女性應考人的群體比例，明顯高於男性，使女性應考試、服公職權受到不利的差別待遇，與憲法第7條保障平等權意旨不符。
內政部指出，劉世芳關切性別平等待遇，特別在會中要求警政署、消防署、警大及警專公職考試，儘速就招生簡章當中的身高限制規定展開研修，依體格綜合評量，以保障女性報考警校、服公職的權利，期望未來有更多優秀人才加入警政、消防工作，為民服務。
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