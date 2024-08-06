連江縣府攜手中興大學 盼解獸醫不足窘境

為解決縣內獸醫不足、農業機械維修與自然碳匯等問題，連江縣政府與國立中興大學6日簽署合作備忘錄（MOU），盼能提升在地動物醫療水準。

連江縣政府發布新聞稿指出，本次與中興大學簽署合作備忘錄，涵蓋3大領域，其中動物醫療方面，中興大學獸醫學院專業團隊駐點服務，將為民眾寵物及農場動物提供更完善健康照顧。

連江縣政府指出，農業方面，合作重點為農機維修與道路樹木診療，盼能透過引進專業技術，提升農業生產效率與可持續性。而自然碳匯領域合作，也將幫助連江縣推進零碳島政策，實現提前達成淨零碳排目標願景。

6日之合作備忘錄簽署儀式上，由連江縣副縣長陳冠人與國立中興大學校長詹富智代表簽署。陳冠人致詞時表示，透過中興大學農業暨自然資源學院和獸醫學院的專業知識和技術，有助於解決縣內在農業機械維修、動物健康醫療與自然碳匯管理方面面臨挑戰。

連江縣政府透過新聞稿強調，與中興大學合作為互利共贏典範，不僅有助於解決縣內實際需求，也能為中興大學提供實踐經驗。期待未來能攜手更多領域，共同推動馬祖地區全面發展。