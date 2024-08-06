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「未來世界」驚悚上演！洪珮菁全新劇作 海灘只剩巨大管線…

中央社／ 台北6日電
圖／翻攝自雲門劇場
圖／翻攝自雲門劇場

台灣演摩莎劇團推出全新製作「未來世界假說」，關注環境變遷。劇團藝術總監洪珮菁分享創作過程充滿了對未來世界的不確定感，希望觀眾也能體會到這種焦慮，共思未來。

洪珮菁今天在記者會上表示，她時常都會帶孩子到宜蘭的秘密沙灘，「海邊垃圾滿地，颱風後沙灘完全消失；另一個海灘也被巨大人工管線橫越，好多美好正在消失，那我們這一代人要留下什麼？」在2019年在台北表演藝術中心的階段性發展補助下，「未來世界假說」創作就此展開。

疫情後，台灣演摩莎劇團獲國藝會跨域創新的藝術專案補助，前往澳洲駐村交流，洪珮菁觀察，許多澳洲人清晨都會去海泳，海灘清澈，遠方可眺望鯨魚海豚，「我的震撼是，都是島的民族，為何有這麼大的差異？」

就在駐村期間，演摩莎劇團與擅寫移民文化的編劇Chi Vu合作，與兩地演員林曉函、陳柏廷、楊維真、德伊木（賽德克族）、Valerie Berry共同發展劇本，在澳洲雪梨階段性呈現時，就受到關注。Chi Vu說，「我們只能希望每個生物都還能有一個繼續生存、創造和幸福的地方。」

洪珮菁表示，「未來世界假說」劇中角色象徵著人類、自然和科技的不同面向，希望與觀眾一起探索未來世界可能面臨的種種問題與挑戰，作品中也透過一幕幕景象，帶領大家持續思考。

「未來世界假說」由演摩莎劇團與雲門劇場共製，8月16日到8月18日演出，地點在雲門劇場正式登場，全長約90分鐘，7歲以上觀眾即可入場觀賞。

劇場 澳洲 觀眾

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