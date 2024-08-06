聽新聞
test
0:00 / 0:00
「未來世界」驚悚上演！洪珮菁全新劇作 海灘只剩巨大管線…
台灣演摩莎劇團推出全新製作「未來世界假說」，關注環境變遷。劇團藝術總監洪珮菁分享創作過程充滿了對未來世界的不確定感，希望觀眾也能體會到這種焦慮，共思未來。
洪珮菁今天在記者會上表示，她時常都會帶孩子到宜蘭的秘密沙灘，「海邊垃圾滿地，颱風後沙灘完全消失；另一個海灘也被巨大人工管線橫越，好多美好正在消失，那我們這一代人要留下什麼？」在2019年在台北表演藝術中心的階段性發展補助下，「未來世界假說」創作就此展開。
疫情後，台灣演摩莎劇團獲國藝會跨域創新的藝術專案補助，前往澳洲駐村交流，洪珮菁觀察，許多澳洲人清晨都會去海泳，海灘清澈，遠方可眺望鯨魚海豚，「我的震撼是，都是島的民族，為何有這麼大的差異？」
就在駐村期間，演摩莎劇團與擅寫移民文化的編劇Chi Vu合作，與兩地演員林曉函、陳柏廷、楊維真、德伊木（賽德克族）、Valerie Berry共同發展劇本，在澳洲雪梨階段性呈現時，就受到關注。Chi Vu說，「我們只能希望每個生物都還能有一個繼續生存、創造和幸福的地方。」
洪珮菁表示，「未來世界假說」劇中角色象徵著人類、自然和科技的不同面向，希望與觀眾一起探索未來世界可能面臨的種種問題與挑戰，作品中也透過一幕幕景象，帶領大家持續思考。
「未來世界假說」由演摩莎劇團與雲門劇場共製，8月16日到8月18日演出，地點在雲門劇場正式登場，全長約90分鐘，7歲以上觀眾即可入場觀賞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言