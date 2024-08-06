綠保農民啟用生多所APP 友善耕作生物多樣全揭露

生多所調查發現國內民眾願多花5%價格購買有助生物多樣性的農產，今天率先與慈心基金會宣布合作推廣綠保農民啟用愛自然APP記錄農場生態，透過公開成果吸引更多人挺友善耕作。

農業部生物多樣性研究所今天舉辦「維護農田生物多樣性及促進綠色保育標章合作備忘錄」簽訂記者會，宣布攜手慈心基金會，共同推廣使用友善耕作而取得慈心基金會推廣的綠色保育標章農民，率國內農民之先，開始啟用生多所推廣的國際通用公民科學調查的APP愛自然（iNaturalist）記錄田間的豐富生態。

慈心基金會說，目前有22戶農民開始使用APP-iNaturalist，提供超過8000筆田間生態紀錄，呈現了1800種生態物種；而目前取綠保標章的農民有562名，耕作面積約827公頃，另外有629戶農民、耕作面積940公頃，正在申請綠保標章，也將推廣他們使用。

慈心基金會說，還將鼓勵農民在產品包裝上並列此APP的QR-Code，供消費者用手機掃瞄後，可看到自己購買的友善耕作農產，保育了多少物種。

農業部生物多樣性研究所楊嘉棟指出，下一步將與農業部農糧署合作，先推廣取得有機驗證的農民使用APP-iNaturalist，未來在有機農產品包裝上，同時印上有機驗證、此APP的QR-Code，讓消費者見證購買保育生態農法生產的農產品，不僅吃了安心，還可確保生物多樣性。

農糧署主秘陳啓榮說，截至今年7月，國內有機耕作面積1萬9204公頃，友善耕作6972公頃，合計2萬6176公頃，已占國內耕作面積的3.36%。

綠保農民歐陽秀華分享說，因為使用友善耕作方式，她位在雲林縣的果園才2.5分大，有400多種物種，包含親眼看到青蛙掉下來，感覺好像中了特獎，因為是保育類物種諸羅樹蛙，感到很欣喜，因而取名諸羅樹蛙柚子園；而且使用生多所推廣的APP，上傳錄音、照片後，點位、時間、地點、物種都可顯示，非常好用。