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瑪利亞基金會與企業聯名義賣月餅 籌建安老家園

中央社／ 台中6日電
瑪利亞基金會。圖／翻攝自GOOGLEMAP
瑪利亞基金會。圖／翻攝自GOOGLEMAP

中秋節將近，瑪利亞社會福利基金會與企業合作推聯名公益禮盒義賣，籌措安老家園經費；今天邀請藝人任容萱擔任愛心大使，她呼籲民眾將愛心化為實際行動，讓安老家園早日實現。

基金會舉辦中秋月餅義賣推廣活動，邀請任容萱擔任愛心大使，會中還與基金會副執行長江孟珍、台中市社會局副局長陳坤皇、春水興業集團協理劉彥伶及瑪利亞的身障青年一同製作月餅。

江孟珍表示，基金會發起安老家園籌建計畫，希望幫助中高齡的心智障礙者「老有所養」，此次義賣所得將用來支持興建安老家園，月餅都是由瑪利亞青年手工製作，展現身障自立成果。

江孟珍說，近年由於中秋節過節氣氛冷清，以及許多企業改用禮券取代採購中秋月餅給員工，導致月餅銷量下滑，從原本銷售可達1萬5000盒，掉到去年只剩1萬盒不到，希望透過與愛心企業合作，共同支持中秋節義賣，讓這個溫暖且有意義的活動能一直持續下去。

任容萱試吃月餅後則直呼好吃，她表示，一定要推薦給親朋好友，也邀請社會大眾關懷身障朋友，將愛心化為實際的購買行動，讓安老家園能早日實現。

劉彥伶提到，這是首次與瑪利亞基金會跨界聯名推出「春華秋實」中秋茶禮禮盒，外盒設計來自瑪利亞的青年畫作，豐富的構圖，解構出繽紛多彩的視覺，一朵朵盛開的花呈現青年們內心的美好豐盛，春水堂將認購2000盒聯名禮盒，也期待企業團體一同支持。

中秋節 月餅 老家

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