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故宮迎院慶100年 北院展出LOGO設計競賽成果

中央社／ 台北6日電
台北國立故宮博物院。本報資料照片
台北國立故宮博物院。本報資料照片

國立故宮博物院2025年將迎院慶100年，邀請大眾參與LOGO設計競賽，今天揭曉金獎，由參賽者陳文順以「世界一方之尊‧百年展瑰寶」設計獲得，即日起於故宮北院展出。

故宮今天舉行「故宮100+」院慶LOGO設計競賽成果展示暨頒獎典禮，此次競賽吸引361組參賽者報名，歷經近3個月的徵件評選過程，最終選出金獎1名、銀獎1名、銅獎1名、優勝5名及入圍7名。

故宮副院長黃永泰致詞表示，「故宮100+」象徵故宮百年風華的歷史傳承，同時展望未來，展現承先啟後、繼往開來的永續精神。這次故宮舉辦院慶100週年LOGO競賽，鼓勵民眾發揮創意參與博物館慶典，讓故宮不僅成為世界、台灣、亞洲的故宮，也是全民的故宮。

黃永泰感謝合作單位中華民國設計學會、執行單位國立雲林科技大學，也謝謝所有參賽者和參與者的支持與投入，一同為故宮百年院慶獻上祝福，為台灣設計注入新活力。

競賽金獎作品「世界一方之尊‧百年展瑰寶」，以中文字「百」為設計理念，將「百」轉化為極簡的「一」與「圓」兩個元素。「一」寓意故宮作為「世界一方之尊」，其線條靈感取自宋徽宗「詩帖」的「瘦金體」；「圓」則象徵中華文化天圓地方的哲理。

銀獎作品由欒玉薇「伏流百年，層巒綿延」奪得，設計者將五代南唐董源「龍宿郊民圖」、元代黃公望「富春山居圖」及民國傅狷夫「對高嶽「畫中層巒疊峰，精心設計成100的圖樣，以各朝代水墨山水畫，象徵文化藝術的悠久傳承。

銅獎作品則是李杰庭的「故宮，綻放下一個百年風華」，以青花紋飾作為設計語彙，呈現東方文化美學。

故宮表示，即日起至18日期間，金獎、銀獎、銅獎、優勝及入圍作品將於故宮北部院區1樓大廳展出！18日前，完成故宮FB粉絲專頁「說好話，選LOGO」票選活動，有機會抽中翠玉白菜數位相機等豐富好禮。

國立故宮博物院

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