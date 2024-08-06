書寫90年代海南島！嚴歌苓新作 刻畫泡沫經濟下的愛戀

「金陵十三釵」原著作家嚴歌苓再推全新小說「蜃樓」，將書寫鏡頭轉向90年代中國海南島，刻畫一段如泡沫經濟般的愛戀；嚴歌苓認為世界是由不安分者發現，並開墾出來的。

「九十年代走南口，十萬人才下海南」，當年中國海南經濟特區推出的振興策略，創造許多投資與開發機會，猶如美國西部拓荒時代，混亂無序、充滿機遇，吸引無數懷揣夢想的闖蕩者前來追逐財富與成功。

惑星文化今天透過書訊分享，2017年嚴歌苓初次登上海南島、認識幾位當年闖海人後，小說雛形便逐漸醞釀。她表示「蜃樓」是一鼓作氣寫出來的，「因為疫情期間封城，除了一禮拜出門買一次菜，每天晚上看看奧斯卡入選影片，我也沒什麼分神的事情。所以我想，作家可能是唯一受益於疫情的行當。」

嚴歌苓在新書中提到，世界是由不安分者發現並開墾出來的，她解釋，「不安分，包含著好奇，對於已知的不耐煩，對於未知的勇敢和冒險，對於卓絕艱苦和生命犧牲的不顧，總之，是積極意義上的亡命之徒。」

書中3名主角來到海南島共譜生命哀歌，在這片充滿機遇與陷阱土地上，河北青年張明舶邂逅了命運中的2名女性，富商情婦小婷及煙花女藍蘭。在追求愛情及財富過程中，小婷如同遙不可及的夢想，激發了張明舶無盡渴望，然而現實的殘酷，最終讓夢想如同海市蜃樓般破滅。

嚴歌苓日前接受雜誌訪問時分享，「蜃樓」結局描述張明舶獲得金錢、權利、美眷，他心裡卻傷痕累累，「因為他在獲得成功的過程中，不可能不傷害他人，也不可能不被他人傷害，這種傷痕是他成功的代價。 」

今年接連在台灣出版「米拉蒂」、「蜃樓」兩部重要作品，人在德國柏林的嚴歌苓也將於24日舉辦新書視訊分享會，同步在台灣、泰國兩地連線主講，分享這群拓荒者在海南的社會現象；實體活動地點位於台北、清邁兩地的飛地書店，歡迎讀者參與。