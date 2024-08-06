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國5接蘇花改環評過關 評估營運空污影響輕微

中央社／ 台北6日電
環評大會今天（６日）審查國道5號銜接蘇花改環評案環委未再更新意見，建議本案通過環評大會。圖／警方提供
環評大會今天（６日）審查國道5號銜接蘇花改環評案環委未再更新意見，建議本案通過環評大會。圖／警方提供

環評大會今天審查國道5號銜接蘇花改環評案。高公局指出，已與當地居民協調、更新施工便道規劃，另外強調營運期間對空氣品質影響甚微；環委未再更新意見，建議本案通過環評大會。

環境部今天召開環境影響評估審查委員會第17次會議，審查「國道5號銜接蘇花改公路計畫環境影響說明書」。

開發單位交通部高速公路局表示，路線北起自國道5號蘇澳端，布設多個短隧道穿越九股山及糞箕湖山，終點與「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」（蘇花改）銜接，路線全長約7.1公里。

初審會議期間，高公局在拜訪聖湖里時，當地里長表示能夠理解公共工程施作需求，但希望盡量避免破壞景觀步道，做好環境保護並降低各種污染。

高公局今天表示，經討論後，施工便道規劃自5號橋梁工區往北，於台鐵隧道段上方通過後，終點由志成路銜接台9線，整體路線遠離楠仔溪且不落墩，未有阻礙水流疑慮；路線不使用志成路115巷並遠離楠仔坑步道，也獲得當地居民認同。

環評委員初審時要求加強說明車流轉移與空氣污染排放量。高公局表示，營運期間可能會影響臭氧濃度，主要是受到車輛所排放的氮氧化物濃度改變所致，但僅占宜蘭縣線源排放總量約0.10%至0.25%，對臭氧濃度影響甚微，預估本計畫營運期間可符合空氣品質法規標準。

出席的環團發言提到，本案穿越大片天然林，天然林本身就有固碳能力，但工程大舉入侵、破壞，天然林一旦破壞就難以恢復，是與因應氣候變遷背道而馳。

高公局指出，本計畫胸徑10公分以上喬木初步調查估算約有1700株，將於本計畫及國道5號可使用用地範圍內補植1：1數量原生喬木；後續將與宜蘭縣政府協調並提供可植生地點，由高公局補植以滿足1：1.2補植數量。

環評委員今天未再提出其他意見，會議建議本案通過環評大會。

國道 環評 高公局

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