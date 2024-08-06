七座度假村圍攻七星潭！環團憂群魔亂舞 重演美麗灣度假村慘劇

花蓮縣的知名觀光景點七星潭未來可能長出7座國際級度假村，當前兩大集團搶在明年5月國土計畫法上路前變更農地，環保團體呼籲，花蓮縣府務必三思，不該讓業者以規避環評的方式闖關；面對搶地搶開發的個案在全台不斷發生，他認為中央也該好好引導縣市政府，告知新法上路後還有機制可再檢討國土使用，而非放任業者群魔亂舞。

七星潭從北到南，新東陽集團旗下3家公司，欲興建休閒會館、度假園區，園區面積9.9公頃，正好避開10公頃須進行環評的規定；再往南，吸引力集團旗下4家公司，也送來度假村的興辦計畫。7棟毗鄰的度假村各自耗資10億至85億，樓高從12至18層。

地球公民基金會副執行長黃靖庭指出，國土計畫法的精神是「先計畫再開發」，花蓮縣在國土功能分區圖中，將七星潭沿岸畫為「農業發展區」，顯然縣府對整個海岸的願景是希望發展農業，如今卻放任業者在國土新法上路前夕闖關，令人費解，也與國土法精神背道而馳。

黃靖庭認為，就算想從發展農業改為觀光，花蓮縣府理應引導私人投資者走正當程序，而非透過切割開發面積，規避10公頃要通過環評的規定，更何況現階段完全看不到7個開發案對海岸線、當地村落的影響，因為都沒審查，不合理也不對勁。

她提到，20年前因規避環評，最終半路夭折的台東杉原海岸「美麗灣度假村」案，如今變成現成違建，難道要重蹈覆轍？

「要用7個飯店毀掉多年來累積的觀光名勝？」黃靖庭指出，七星潭是花蓮縣政府的金雞母，是所有觀光客的第一選擇，如今卻要直接毀掉，完全不合理，儘管法律授權私人可採地目變更，如果真要以規避環評的方式來做，民眾不會放任此事發生，呼籲縣府審慎思考。

不過，花蓮縣的情況絕非個案，相關搶地、搶開發的情況正在全台發生。黃靖庭認為，在縣市政府送上國土功能分區圖，經國土署審查的這段期間，一定會有時間差，屆時國土計畫法上路後，縣市期待的國土願景必然會和實際狀況不同。