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新故鄉基金會辦纖紅蜻蜓調查展 盼保育更有力量

中央社／ 南投縣6日電
新故鄉文教基金會日前在埔里鎮桃米親水公園舉辦「水沙連彩翼蜻蛉暨纖紅蜻蜓調查成果展」，展覽有精彩照片及解說員調查的珍貴棲地等資料。中央社
新故鄉文教基金會日前在埔里鎮桃米親水公園舉辦「水沙連彩翼蜻蛉暨纖紅蜻蜓調查成果展」，展覽有精彩照片及解說員調查的珍貴棲地等資料。中央社

新故鄉文教基金會8月31日前在埔里鎮桃米親水公園舉辦「水沙連彩翼蜻蛉暨纖紅蜻蜓調查成果展」，精彩有趣的蜻蛉小科普加上栩栩如生圖像，盼引發更多人關注，使保育更有力量。

新故鄉文教基金會2022年起在農業部林業及自然保育署南投分署支持下，邀生態專家彭國棟帶領大埔里生態解說員展開纖紅蜻蜓資源調查、監測與保育行動，基金會8月1日至31日在桃米親水公園辦理「水沙連彩翼蜻蛉暨纖紅蜻蜓調查成果展」，玩水還能了解當地生態。

新故鄉文教基金會今天透過新聞稿表示，台灣蜻蜓、豆娘有16科160種，其中26種為台灣特有種，大埔里水沙連地區有河川、溼地、草澤，是孕育蜻蛉最佳環境，至今記錄81種蜻蛉資料，超過台灣種數一半，當中有13種為台灣特有種，尤其2013年發表的纖紅蜻蜓目前僅知分布南投縣魚池鄉、埔里鎮低海拔隱密溼地及野溪。

新故鄉文教基金會表示，展覽有知識性內容如蜻蛉構造、生活史、棲地環境，有趣味性的台灣最大蜻蛉與最小蜻蛉對照、世界最早蜻蜓化石等比呈現，還有纖紅蜻蜓羽化、交配、拋卵等精彩照片，及解說員調查的珍貴棲地資料，就算只欣賞彩翼蜻蛉美姿也不虛此行。

蜻蛉調查員、桃米在地解說員李盈盈說，以戲水為主軸的親水公園結合蜻蛉展覽，不只更多人可欣賞蜻蛉之美，對生態保育也有正面助益；新故鄉文教基金會表示，期待透過接觸、認識、欣賞，引發更多人關注纖紅蜻蜓，讓後續保育及棲地守護更有力量。

埔里 多人 新故鄉文教基金會

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