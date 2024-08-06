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政院訪視防災作為 內政部：從經驗持續精進救災量能

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
行政院政務委員季連成6日率「中央災害防救會報」訪視小組與相關部會，前往消防署訓練中心訪視。圖／內政部提供
行政院政務委員季連成6日率「中央災害防救會報」訪視小組與相關部會，前往消防署訓練中心訪視。圖／內政部提供

行政院政務委員季連成6日率「中央災害防救會報」訪視小組與相關部會，前往消防署訓練中心訪視。內政部政務次長馬士元表示，部長劉世芳相當重視提升警消安全條件與事件調查，於上任後即指示設置「警消勤務安全促進與事件調查會」，以強化相關人員勤務設備安全、健全心理衛生輔導、精進職業安全作為及深入了解重大傷亡事件原因，從過去經驗強化第一線消防人員的救災安全訓練，以提升於各種災害的應變能力，降低救災風險確保人員安全。

內政部於訓練中心先針對「明揚火災策進作為」及「火災及爆炸災害防救業務策進」進行簡報。馬士元指出，重大火災及爆炸災害等防救任務，具高風險及不確定性，除應落實執行災害預防、災害搶救、災情勘查，以及復原重建等相關事宜外，期許藉由這次訪視及專家學者現場審查，對於未來各類災害防救工作能有更萬全的準備，降低災害產生的風險與損失。

馬士元最後強調，政府相當重視消防人員權益，除續透過修法強化公安及消防人員職安外，也感謝行政院持續支持補足各縣市消防人力缺額，並補助購置個人救災裝備器材，113年至114年度預估計補助19.3億餘元，全力打造更完善的消防職場環境。

今日訪視也安排體驗行程，讓與會人員實際感受消防人員穿著重達20公斤裝備的辛勞，同時也視察急流救生訓練情形，季連成政務委員也勉勵各部會於颱風季期間強化防汛措施，確保民眾生命財產安全。

內政部 火災 爆炸

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