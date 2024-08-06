碳費三法8月上路 環長：初期費率不高

「預計年底台灣會正式進入排碳有價的時代！」針對碳費子法草案8月即將上路，環境部長彭啓明5日於永續研討會表示，未來會跟經濟部合作，找出更多減碳誘因，並加速企業的綠能轉型，「但碳費初期不會太高！」

環境部今年四月預告「碳費收費辦法」、「自主減量計畫管理辦法」及「碳費徵收對象溫室氣體減量指定目標」等草案（又稱碳費子法三草案），確定2.5 萬噸免徵門檻，電力業及製造業為起徵對象，對具有高碳洩漏風險的產業根據風險不同，調整收費排放量。

老闆要下來做

彭啓明5日於「低碳轉型的綠色經濟」企業永續研討會說，碳費子法3草案8月底就會通過，排碳有價時代將到來，碳費要收多少，初期費率不會太高，還要經碳費審議委員會討論通過，年底台灣就會進入排碳有價時代。

他強調，環境部會跟經濟部合作，希望找出更多減碳誘因，自己減碳可以少繳錢，創造經濟價值出來，讓大家很平順走進排碳有價時代，加速企業轉型。

彭啓明認為，數位轉型很重要，沒有數位轉型，綠色轉型是不會成功的，最好老闆要親自下來做，老闆如果不懂，數位轉型就不會成功，綠色轉型也不會成功；政府與企業一起來做，環境部也會做大家的後盾。

核能不是容易的事

面對核能議題，彭啟明指出，8日將召開國家氣候變遷對策委員會，會決定核能要出來了嗎？他要告訴大家「沒有」，因為核能按照法令規定會停一下，看看大家的共識是什麼，才能繼續往下走。

他強調，核能不是這麼容易的事，必須要有專家確定，不是沒有壞掉就能繼續用，要有一定的程序，目前仍要積極發展綠能和新工具。彭啓明說，核能是眾多的能源、包括氫能，甚至是新的儲能等的新的選項之一。舊的核能不是沒壞就能用，它還需要檢修和法令上的限制。

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