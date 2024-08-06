華裔諾貝爾物理學獎得主 李政道98歲辭世

華裔諾貝爾物理學獎得主李政道因病醫治無效，於美國時間四日在舊金山逝世，享耆壽九十八歲。一九五七年，當時卅一歲的李政道與同是華裔物理學家的楊振寧一起因「弱作用下宇稱不守恆」的發現獲得諾貝爾物理學獎，廣受關注。

據公開資料，李政道一九二六年十一月廿四日生於上海，原籍江蘇蘇州，為美籍華裔物理學家，曾獲選為中央研究院院士，也是中國科學院外籍院士、美國國家科學院院士。

李政道長期從事物理方面研究，在量子場論、基本粒子理論、核物理、統計力學、流體力學、天體物理等領域做出成果。在弱相互作用研究領域，他提出二分量中微子理論、弱相互作用的普適性、中間玻色子理論以及中性Ｋ介子衰變中的ＣＰ破壞等研究成果。他還曾創立非拓撲性孤子理論及強子模型，提出量子場論中的「李模型」、「ＫＬＮ定理」及「反常核態」概念等。

大陸三聯生活周刊今年六月在一篇李政道的報導中稱，李政道卅一歲便獲得諾貝爾物理學獎，成為史上第二年輕的諾貝爾物理學獎得主。李政道在廿世紀七○和八○年代遊走於中美兩國之間，發揮自己的影響力，為眾多中國學生打開一扇留學之門。

李政道為國立清華大學第一屆傑出校友，清大在一九九七年頒給他名譽理學博士學位。李政道也是國立台灣師範大學美術系的名譽講座教授，台師大美術系名譽教授蘇憲法指出，李政道喜歡畫畫，時任校長郭義雄決定聘他為美術系名譽講座教授。

二○○九年暑假，蘇憲法當時是系主任，前往美國哥倫比亞大學拜訪當時已經高齡八十三歲的李政道，他們除了談論藝術，李政道也分享他用簽字筆插畫形式表現的物理學，當時他身體健康且健談、對人和藹可親，完全沒有架子，令他印象深刻。