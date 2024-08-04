台灣聖體大會10月登場 教宗派湯漢擔任特使…專家：傳遞重要象徵意義

教廷新聞室宣布，教宗方濟各（Pope Francis）將指派香港榮休樞機主教湯漢擔任特使，參加10月5日在高雄舉辦的天主教第五屆全國聖體大會。

一位旅義梵中關係專家向中央社表示，這次教宗特別派任一位華人樞機主教擔任特使來台，傳遞重要象徵意義，台灣是兩岸港澳唯一享有完全宗教自由與民主的國家，可藉此促成中國、香港教會和台灣教會同步，完全與教宗領導的普世教會共融。

梵中專家表示，中國政府近年不斷試圖打壓控制香港天主教會，甚至藉由雙方神職人員頻繁互訪，企圖暗示香港天主教已與北京政府官方教會結合，教宗任命香港榮休樞機擔任特使到台灣，正好可破除相關質疑。

今年85歲的湯漢出生於1939年，他在2012年獲任樞機主教，是香港第3位樞機主教，也是首位香港土生土長的樞機主教。他在2017年退休，成為榮休樞機主教，2019年再獲任命為香港教區宗座署理。

第五屆全國聖體大會將於10月5日在高雄展覽館舉行，主題為「友愛能治癒一切」（Fraternity Heals All），強調世界眾人都是兄弟，希望連結每個人、每顆心，用友愛去感染與影響世界，讓世界變得美好。

聖體大會（Congresso Eucaristico）是以崇敬聖體為主題的聚會，以此見證天主教重要教義「耶穌真實存在於酒與餅之中」。

台灣過去曾舉辦過4次全國聖體大會，2011年第一屆大會在台北教區舉行，當時是由樞機主教單國璽主持，教廷未派特使。2014年第二屆大會在新竹教區舉行，教廷駐台代辦代表出席，宣讀國務院院長賀詞。

2016年第三屆聖體大會在台中教區舉行，教宗派任教育部長韋薩迪樞機主教（Cardinal Giuseppe Versaldi）擔任特使。2019年第四屆大會在嘉義教區舉行，教宗派任萬民福音部部長費洛尼樞機主教（Cardinal Fernando Filoni）擔任特使。