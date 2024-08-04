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新南向國家來台免簽 從事非法增逾2倍

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
蔡政府任內力推新南向政策，開放新南向目標國家免簽證、有條件免簽證等便利措施。圖為桃園機場大廳。圖／聯合報系資料照片
蔡政府任內力推新南向政策，開放新南向目標國家免簽證、有條件免簽證等便利措施。圖為桃園機場大廳。圖／聯合報系資料照片

蔡政府任內力推新南向政策，開放新南向目標國家免簽證、有條件免簽證等便利措施。根據移民署統計，以免簽證或有條件免簽證來台逾期停留人數，從二○二一年的四五○七人增到二○二三年八月底的一萬九八三三人，占逾期停留人數五成；另外，經查獲非法從事與簽證目的不符人數，增幅逾兩倍。審計部決算報告指出，相關單位須立即強化旅客入境審查機制，落實源頭管制。

「新南向政策」大量開放東南亞旅客以來，外籍旅客逾期停留及違法性交易倍增，不少新南向旅客，利用免簽的便利性，頻繁來台非法從事工作，屢傳外籍女子非法從事性交易被警方查獲遣返的新聞，讓負責查緝的移民署專勤隊疲於奔命。

後疫情時代，國際間恢復往來，外國入境人數增加，據移民署統計，逾期停留人數從二○二一年底二萬五一九人，至去年八月增加至三萬八五七四人，其中以免簽證或有條件免簽證來台逾期停留人數，二○二一年四五○七人增加到一一二年八月底一萬九八三三人。另外，截至去年八月底，以免簽或有條件免簽證等便利措施來，經查獲從事非法與簽證不符活動總計六九八人，與二○二二年二七五人相比，增幅逾兩倍。

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