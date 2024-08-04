聯合報一周大事7/28~8/3

飛往英國利物浦攻讀碩士，又到西班牙走了一個月的「朝聖之路」，讓在基隆成長的單彥博，對基隆的觀光產業有了新的想像。他開公司帶領「雞籠卡米諾」團隊，以負責白米甕砲台遊客中心營運出發，站穩腳步後，今年推動建構「築港文化路徑」，希望慢慢挖掘出文化觀光元素，打造專屬基隆的迷你版朝聖之路遊程。

2024-08-03 13:00