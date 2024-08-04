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聯合報一周大事7/28~8/3

聯合報／ 本報訊

我國羽球金牌搭檔「麟洋配」連續兩屆闖進奧運4強。 路透
我國羽球金牌搭檔「麟洋配」連續兩屆闖進奧運4強。 路透

國內

31日：台灣拳擊好手吳詩儀在女子60公斤級8強擊敗厄瓜多選手帕拉修斯，晉級4強，確保至少一面銅牌入袋。

1日：台灣金隆科技公司成立im.B平台媒合假債權吸金近九十億，檢方起訴卅一人。台北地院依違反銀行法、洗錢罪，判負責人曾耀鋒有期徒刑十六年六月。

2日：台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟／李洋，在四強賽擊退丹麥組合，連續兩屆挺進到金牌戰，也確定將為代表團收入奧運獎牌。

國外

29日：四方安全對話（Quad）外長會議在東京舉行，會後聯合聲明雖未提中國大陸和台灣，但表明嚴重關切東海與南海情勢。

31日：巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯最高政治領袖哈尼雅，於伊朗首都德黑蘭遭空襲暗殺。

1日：美國和德國等西方國家與俄羅斯進行一九九一年冷戰結束後，最大規模的換囚，共有廿四人獲釋，另有兩名未成年人也獲釋。

俄羅斯 德黑蘭 未成年

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