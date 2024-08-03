印尼台灣高等教育展登場 聚焦科技和半導體課程

印尼台灣高等教育展今年擴大舉辦，共有57所大學參展，並將巡迴5大城市。3日登場的雅加達場次吸引逾千人參加，展場被人潮擠得水泄不通，有家長對台灣的科技和半導體課程感興趣，也有學生希望藉由留學在台灣實習。

印尼台灣高等教育展今天在雅加達揭幕，接著會到萬隆、坤甸、泗水及棉蘭等城市巡迴舉辦，共有57所大學參加。駐印尼代表處指出，較去年47所參展，今年的教育展陣容更盛大，5大城市的展覽預計能吸引2萬人次參與。

駐印尼代表陳忠指出，台灣優質的高等教育及合理可負擔的學費，使台灣受國際學生的歡迎，他也鼓勵印尼學生以台灣作為海外留學進修的首選。

駐印尼代表處副代表陳盛鵬表示，全球最先進的晶片都在台灣製造，這是台灣的驕傲，也是吸引國際學生到台灣就讀的誘因之一。

陳盛鵬說：「台灣相當重視高等教育，科技產業聞名全球，而科技（業）需要工程、機械、商業和管理（專業）的支持，這些也是台灣能提供的課程。」他補充，目前在台灣的國際生以越南籍最多，排名第二的則是印尼學生，有逾1.5萬人。

印尼科研高教部部長資深顧問哈瑞（Hari Purwanto）出席教育展揭幕儀式時透露，自己也是畢業於台灣學校，收穫很多，並強力推薦印尼學生赴台灣留學。

今年參展的學校包括台灣大學、清華大學、台灣師範大學、中山大學、台灣科技大學、陽明交通大學、中正大學、淡江大學、輔仁大學及文藻外語大學等共57所學校。

展場被大批人潮擠得水泄不通，部分學校攤位前，詢問留學資訊的民眾更是大排長龍。

印尼家長琳達（Linda）的兒子今年就讀高中三年級，她計劃將兒子送至台灣讀大學，並表示，她對台灣的科技發展印象深刻。琳達說：「台灣的教育很進步，特別是科技領域，另外，能邊讀書邊實習的安排也相當吸引人。」

印尼高中生艾瑞卡（Erika）正研究赴海外留學資訊，她說，選擇留學國家時，主要考量是當地治安，另外，學校的課程、獎學金和住宿環境也很重要。

艾瑞卡補充說：「台灣的中文環境也是她的考量之一，因中文已是國際語言，若到台灣唸書也能學習中文。」

另一名印尼高中生摩西（Moses）則向中央社表示，希望能在台灣邊讀書邊打工，累積海外工作機會後，再回到印尼就業。

他說：「我想申請有提供中文課程的學校，像是1年學中文，4年讀專業課程。」

參展的文藻外語大學境外學生事務組組長程昭勳表示，目前該校國際生以越南籍最多，印尼籍居次，並補充，學校近年除了持續培養學生外語能力，也增加如「半導體等科技領域等課程，使學生除具備外語能力，也能擁有跨領域的專長，為未來就業做準備」。

程昭勳指出，印尼學生在選擇學校時，最關心學習環境和獎學金資訊，他說：「文藻每年提供50名國際生全額獎學金，和100名國際生半額獎學金，目前逾8成的國際生都領有獎學金，藉此減輕學習負擔。」

駐印尼代表處則表示，為吸引印尼優秀青年赴台就學，台灣今年提供獎學金給37名成績優異的印尼學生赴台攻讀學位，並甄選52名華語文獎學金受獎生赴台學習華語，希望透過各類獎學金及雙邊合作計畫，促進高等教育合作交流。