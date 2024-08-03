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台灣技術團辦印尼農民市集 促直銷通路增加收入

中央社／ 雅加達3日專電
駐印尼代表陳忠（左1）參觀印尼農民市集。他表示，自2019年起，技術團在卡拉旺地區推行蔬果行銷計畫，去年成功將蔬菜銷售，擴展至雅加達的高端超市。圖／台灣駐印尼技術團提供
駐印尼代表陳忠（左1）參觀印尼農民市集。他表示，自2019年起，技術團在卡拉旺地區推行蔬果行銷計畫，去年成功將蔬菜銷售，擴展至雅加達的高端超市。圖／台灣駐印尼技術團提供

台灣駐印尼技術團日前在卡拉旺縣舉辦農民市集活動，以鼓勵當地農民開拓自有銷售管道，並藉此提供與消費者直接交流的平台，共有35個攤位參展，販售包括農產品、街頭小吃和甜品，受到印尼官方與學校支持及響應。

國合會駐印尼技術團發布新聞稿表示，為鼓勵農民開拓自有銷售管道，以提供與消費者交流的平台，7月30日在卡拉旺縣（Karawang）舉辦一場農民市集活動。

市集吸引35個攤位參與，販售包括農產品、街頭小吃及婦女組織製作的甜品和特色點心。農業學校則帶來與技術團合作的秋葵咖啡供消費者嘗鮮，另外，技術團蔬菜銷售小店鋪也十分受歡迎。

國合會駐印尼技術團表示，通過提供銷售管道、農業知識培訓和市場需求分析等支援，可以幫助當地農民增加收入，並改善生活條件。

駐印尼代表陳忠開幕致詞時表示，台灣技術團在印尼已有48年的耕耘歷史，足跡遍布峇里島、爪哇島、蘇拉威西省及蘇門答臘省等地。自2019年起，技術團在卡拉旺地區推行蔬果行銷計畫，去年成功將蔬菜銷售，擴展至雅加達的高端超市。

國合會駐印尼技術團指出，活動獲得駐印尼代表陳忠、國合會技術合作處處長顏銘宏、印尼農業部國際合作司代理司長普加（Haripan Puja Wilapa）及卡拉旺縣長代理人羅曼（Rohman）、PEPI農業教育訓練中心穆哈菲札（Muharfiza, S.STP., M.Si.）、印尼農業青年大使瑞菲卡（Rifki Habibi）等多位官員及學校高層的響應。他們希望能促進農民直銷通路的發展，為農村經濟注入新的活力。

國合會駐印尼技術團補充，該技術團專注於蔬菜中心規劃管理、農民輔導及市場開發，並定期舉辦種植及行銷培訓班，提升農友收入超過70%。未來則將推廣高品質蔬菜，並藉由引進現代農業知識技能，與印尼政府合作，致力於糧食自給自足及營養午餐計畫的推動，確保印尼的糧食安全。

印尼 消費者 農民 雅加達

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