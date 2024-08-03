民進黨外交培力訪團返國 楊懿珊：青年到世界交朋友

民進黨外交培力訪團結束10天訪美行程返台，團長、民進黨副秘書長楊懿珊表示，希望未來有更多優秀的年輕政治工作者，投入台灣外交工作，如黨主席賴清德所期待，年輕人要到世界交朋友，也要持續培力更多外交人才。

民進黨今天發布新聞稿表示，外交培力訪團營隊成員與多位美方重量級政策專家及官員，就地緣政治、國防安全、資訊安全、經貿互惠、能源轉型、教育推廣、文化交流及推動台灣國際參與等議題深入交流。

外交營隊並拜會美國在台協會華府總部，楊懿珊代表黨主席賴清德向AIT主席羅森伯格（LauraRosenberger）致意。外交營隊也走訪華府各大智庫，邀請多位前政府官員座談，就兩岸及印太區域情勢、國際參與、半導體供應鏈安全、全社會防禦韌性及如何強化推動台美二軌外交與專家學者交換意見。

訪團成員拜會美國蘭德公司（RAND）與智庫多位國防議題資深政策專家，討論台美國防安全合作；另訪問美台商會（US-Taiwan Business Council），交流強化台美經貿合作議題；訪團也前往駐紐約台北經濟文化辦事處，就在美推展台灣文化軟實力充分交換意見。

楊懿珊表示，透過實際面對面的參訪及拜會，能夠促進青年政治工作者更深入了解台美各項領域合作的重要性。多位美方與會者也表示，樂見此類有意義的交流，盼望未來仍有機會，持續與台灣年輕政治工作者對話。

楊懿珊表示，期盼未來有更多優秀的年輕政治工作者，投入台灣外交工作，讓世界各國更了解台灣的立場與主張，如同民進黨主席賴清德所期待，台灣年輕人要到世界交朋友，也要持續培力更多的外交人才。

訪團也利用週末與大華府地區華府台灣長老教會（Taiwanese Presbyterian Church of Washington） 、全美台灣同鄉會、台灣人公共事務會（FAPA）及僑務榮譽職等台美人僑界座談，團員並向鄉親說明國內近期民主發展面臨的機遇及挑戰。